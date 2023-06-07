Алина Байкова разнесла известную модель, ходившую с украинским флагом: она снялась для России

Украинская модель Алина Байкова прокомментировала появление бразильской коллеги Марианны Фонсеки на обложке журнала Numero Россия. Она напомнила, как еще год назад цепляла девушке сине-желтую ленту в поддержку Украины.

Французский журнал Numero – это один из немногих мировых глянцев, до сих пор работающий в России после начала полномасштабного вторжения. Сняться для обложки его июньского номера согласилась бразильская модель Марианна Фонсека. Выпуск с ней вышел 5 июня – за день до того, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Это очень возмутило украинскую модель с мировым именем Алину Байкову.

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Алина Байкова раскритиковала бразильскую модель за съемку для россиян

Алина Байкова осудила коллегу за лицемерие и переобувание. Она напомнила, что в мае 2022 года цепляла Марианни Фонсеци сине-желтую ленту в знак поддержки Украины, и та красовалась с ней на красной дорожке Каннского кинофестиваля. А через год бразильянка снимается для российского глянца, пусть даже с зарубежной командой.

Вчера Россия взорвала дамбу и ГЭС. Это ужасная экологическая катастрофа. А поклонница Украины Марианна гордо публикует свою новую обложку российского журнала. Есть что-то, что я не понимаю в этой жизни?

– написала Алина Байкова.

Алина Байкова высказалась о Марианне Фонсеки / Скриншот из инстаграм-сторис

Алина Байкова попросила украинцев не "заваливать" директ и писать все команде, работавшей над обложкой для Numero Россия. Интересно, что сама Марианна Фонсека ограничила комментарии к постам из фото, сделанных для оккупантов. Очевидно, это произошло после инстаграм-сторис украинской модели.

что видео с Каннского кинофестиваля, где Алина Байкова цепляет ленту с флагом Украины, размещено на странице самой Марианны Фонсеки. Более того, эти кадры она лживо прокомментировала: "Последние видео очень особенные для меня".

Следует заметить, что Марианна Фонсека известна как модель купальников. Свой первый контракт она подписала в 15 лет и выходила на подиумы таких брендов – Dior, Timberland, Lancome.