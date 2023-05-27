На Каннском фестивале украинцы пытались напомнить миру о войне. В частности, ранее мы сообщали, что украинская блоггерша Илона Чернобай вышла на красную дорожку в желто-синем платье, которую публично облила искусственной кровью.

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Одежда Алины Байковой также была в цветах украинского флага. Когда модель пыталась снять пальто, чтобы все увидеть ее "обращение" к российскому диктатору Владимиру Путину, ее сразу обступили охранники.



Алина Байкова пришла на Каннский кинофестиваль в футболке Fuck you Putin / Фото с ее инстаграммы

Охранники мероприятия заставляли украинку прикрыть надпись на футболке, пытались застегнуть ее верхнюю одежду и всячески прикрывали собой девушку, чтобы другие гости не видели этого.

Они не давали Алине Байковой свободно пройти по дорожке и позировать перед камерами, из-за чего ей приходилось несколько раз полностью застегивать пальто.



Алина Байкова в футболке Fuck you Putin на Каннском кинофестивале / Фото с ее инстаграммы

Несмотря на это Алина не оставляла попыток донести миру свое послание. Добавим, что перформанс Байкова устроила во время премьеры фильма Кена Лоуча "Старый дуб". А действия охраны связаны с тем, что на кинофестивале запретили какие-либо протесты.

В сети украинцы отреагировали с восторгом:

"Вы – настоящая украинка!"

"Вы чрезвычайно смела! Спасибо Вам за вашу поддержку, за ваше напоминание этому миру, что есть империя зла, которую нужно уничтожить!"

"Окружили девушку, как террориста! Спасибо за вашу позицию".

"Смелая и сильная. Спасибо за твою верность. Ты невероятная".

"Благодарю тебя за твою несокрушимую позицию. Ты искренний, добрый, прекрасный человек. Достойная украинка! На таких, как ты, и держится наша страна!"

"Алина – пример для всех украинцев, живущих за границей: смелая, готовая бороться за поддержку Украины всегда".

"Спасибо, что сделали это".

Кстати, на церемонии открытия фестиваля 16 мая французская актриса Катрин Денев почтила память жертв войны, прочитав стихотворение украинской поэтессы Леси Украинки "Надежда".