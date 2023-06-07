Французький журнал Numero – це один з небагатьох світових глянців, який працює в Росії після початку повномасштабного вторгнення. Знятися для обкладинки його червневого номера погодилася бразильська модель Маріанна Фонсека. Випуск з нею вийшов 5 червня – за день до того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це дуже обурило українську модель зі світовим ім'ям Аліну Байкову.
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Аліна Байкова розкритикувала бразильську модель за зйомку для росіян
Аліна Байкова засудила колегу за лицемірство та перевзування. Вона нагадала, що у травні 2022 року чіпляла Маріанні Фонсеці синьо-жовту стрічку на знак підтримки України, і та красувалася з нею на червоній доріжці Канського кінофестивалю. А через рік бразилійка знімається для російського глянцю, хай навіть з закордонною командою.
Учора Росія підірвала дамбу та ГЕС. Це жахлива екологічна катастрофа. А прихильниця України Маріанна гордо публікує свою нову обкладинку російського журналу. Є щось, що я не розумію в цьому житті?
– написала Аліна Байкова.
Аліна Байкова висловилася про Маріанну Фонсекі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Аліна Байкова попросила українців не "завалювати" дірект і писати все команді, яка працювала над обкладинкою для Numero Росія. Цікаво, що сама Маріанна Фонсека обмежила коментарі до дописів з фото, зроблених для окупантів. Вочевидь, це сталося після інстаграм-сторіс української моделі.
Варто зауважити, що Маріанна Фонсека відома як модель купальників. Свій перший контракт вона підписала у 15 років і виходила на подіуми таких брендів – Dior, Timberland, Lancome.
- Важливо, що сама Аліна Байкова "кричить" про Україну з усіх можливих майданчиків. На Каннський кінофестиваль 2023 вона прийшла у жовтій футболці з написом Fuck you Putin. На червоній доріжці її одразу ж обступили охоронці та змусили застібнути пальто. Модель навіть могли заарештувати за антипутінський лозунг.
- До речі, раніше Байкова ходила Тижнем моди в Нью-Йорку у промовистій сукні з тим самим написом. Тоді її вихід привернув увагу гостей, дизайнерів, моделей та інших знаменитостей.