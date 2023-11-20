"Мисс ДНР" обвинила украинские СМИ в фейках и открестилась от своего титула

Блогерша Алина Андриевская, которая проживает в оккупированном Донецке, привлекла внимание в соцсетях своей заметно измененной внешностью и постоянным использованием фотошопа. Как следствие, интернет-пользователи иронически прозвали ее "Мисс ДНР". Впрочем, на днях женщина от этого титула открестилась.

Она отметила, что никогда не участвовала в конкурсах красоты. К тому же добавила, что из-за войны сейчас такие события не происходят. Андриевская убеждена, что ее называют "Мисс" только из-за яркой внешности.

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Алина Андриевская высказалась о своем титуле "Мисс ДНР"

Блогерша подчеркнула, что не получала этого звания на конкурсах красоты: "У нас война, конкурс проходить не может, вы сами понимаете по определенным причинам. Поэтому мне этот титул никто не давал".

К тому же, она отметила, что украинские СМИ якобы распространяют фейки и решили пропиариться благодаря ее имени и внешности.

Я не берусь анализировать низкие поступки украинских СМИ и информацию, которую они предоставляют обо мне. Вы сами понимаете, сколько там фейковой информации. Просто из того, что говорят окружающие, — будто бы в ДНР я, пожалуй, самая яркая девушка,

– отметила девушка.



Алина Андриевская открестилась от звания "Мисс ДНР" / Скриншот с инстаграмм-сторис

Как Алина Андриевская получила титул "Мисс ДНР"