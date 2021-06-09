Самое настоящее чудо, – Елена Шоптенко трогательно поздравила сына с 3-летием

Известный украинский хореограф Елена Шоптенко ровно 3 года назад стала мамой впервые. Она поздравила сына с днем рождения и показала миловидное фото с мальчиком.

Успешная украинская танцовщица Елена Шоптенко 9 июня празднует день рождения сына Алексея. Сегодня ему исполнилось 3 года, поэтому звездная мама поспешила поздравить малыша в социальных сетях.

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Елена Шоптенко поздравила сына

Хореограф опубликовала миловидное фото с именинником. Она дурачилась с Алексеем, который лежал на траве в клетчатой рубашке и коричневых брюках. Зато Елена Шоптенко предстала в белой футболке и ярко-синих спортивных штанах.

Звездная мамаша с сыном искренне улыбались. Отметим, что певица не показывает лицо Алексея, поэтому его было видно только сбоку.

Знаменитость добавила к фото трогательную подпись: "магию материнства ни с чем не сравнить! Ты – самое настоящее чудо, которое ворвалось в мою жизнь и перевернуло ее, скорее, с головы на ноги".

Ты очень многому меня научил и еще научишь! Самое главное, ты научил меня безусловно любить. В том числе себя в тебе. Спасибо, что выбрал меня, мой любимый сын!

– написала Елена Шоптенко.

Звезда добавила, чтобы мальчик всегда был таким, как есть, и ничего не боялся, ведь она с папой всегда рядом, чтобы помочь и поддержать.

Поклонники присоединились к поздравлениям в сторону сына Елены Шоптенко: