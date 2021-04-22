Хореограф призвала женщин не путать флирт с домогательствами. Историй, когда до девушек домогаются незнакомые мужчины, даже в публичных местах – очень много. Поэтому в таких ситуациях необходимо уметь постоять за себя и защититься.

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Алена Шоптенко о домогательствах в метро

Танцовщица поделилась личной историей. Она вспомнила, что в 15 лет узнала, о том, что кто-то чужой может касаться ее без разрешения.

Какой-то взрослый мужчина в метро решил, что может касаться ребенка и не стеснялся делать это. Тогда я убежала, потому что точно знала, что это ненормально. Но боялась что-то сказать и не знала, что делать,

– рассказала Шоптенко.

Сейчас женщина уже знает, как противодействовать таким людям. Если бы подобная ситуация случилась теперь, то Алена уже не убегала бы, стесняясь, в другой конец вагона, а сделала бы все, чтобы этот усатый мужчина запомнил их встречу навсегда.

Потому что это не флирт, не повод улыбаться. Это не "прикольно" и точно не повод посмеяться с друзьями. Это домогательство. И нужно делать все, чтобы защитить себя,

– подчеркнула хореограф.

Шоптенко отметила, что подобные истории не должны быть банальными и привычными. На проблему домогательства в публичных местах нужно обращать внимание. Каждая девушка должна знать, как себя вести, если оказалась в подобной ситуации. Не нужно бояться, а необходимо уметь противодействовать и защищаться.