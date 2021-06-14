На новом снимке в инстаграме 31-летняя англичанка лежит полностью голая в постели. Она нежится в белых простынях и отдыхает в воскресный день. На ее лице нет макияжа, а волосы – разбросаны на подушках.

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Звезда пикантно прикрыла голую пышную грудь руками, давая фанатам повод для фантазий. Низ звезды аккуратно прикрыт одеялом.



Соблазнительная Алексина Грэм в постели / Фото из инстаграма модели

"Воскресенье", – лаконично прокомментировала кадр Алексина. Фанаты засыпали звезду приятными комментариями, и некоторые даже отметили, что их воскресенья – такие же, как у модели.



Модель поиграла с воображением фанатов / Фото из инстаграма Алексины Грэм

Еще одно сексуальное фото Алексины

Стоит добавить, что несколько дней назад Грэм оставляла в сети еще одни пикантные фото. На них она позирует в бассейне, примерив соблазнительный купальник горчичного цвета. Ее грудь, ягодицы и стройную талию смогли увидеть все поклонники.