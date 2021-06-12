Обольстительная британка Деми Роуз почти ежедневно радует многомиллионную аудиторию эротическими фотографиями. Девушка не стесняется позировать в откровенных нарядах или вовсе обнаженной. Новые фотографии Деми Роуз набрали более 300 тысяч лайков.

Жарко Деми Роуз показала грудь в глубоком декольте: снимок в откровенном платье

Пикантные фото Деми Роуз

Британская модель приняла участие в новой фотосессии на острове Ибица в Испании. Она игриво позировала перед объективом на широкой тропе. Деми Роуз для нового образа примерила полупрозрачное молочное платье длины макси на длинный рукав, сквозь которое было видно нижнее белье.

Но это совсем не смущало знаменитость, наоборот, она щеголяла пышными ягодицами на камеру. Соблазнительный аутфит модель дополнила большой светло-коричневой шляпой с бахромой, которую держала в руках.

Деми Роуз распустила пышные волосы и уложила их пляжными волнами. На лице звезда сделала красивый макияж, который удачно завершил образ. Она подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы нюдовым блеском.



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз