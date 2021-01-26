Зрители реалити-шоу "Холостячка" ждали, что финалист Алексей Тригубенко станет главным героем 11 сезона проекта "Холостяк". Однако на эту роль выбрали бизнесмена из Харькова Михаила Заливаку.

Источник: ютуб-канал "Тор"

Любимец женской аудитории в новом интервью признался, что имел сильные чувства к "Холостячке" Ксении Мишиной и не смог бы быстро отпустить и забыть девушку.

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Почему Алексея Тригубенко не взяли на "Холостяк-11"

Уже 5 марта состоится премьера 11 сезона романтического шоу "Холостяк". Красавицы будут бороться за сердце 31-летнего спортсмена и основателя логистической компании Михаила Заливаки. Однако немало зрительниц хотели увидеть в роли нового "холостяка" участника проекта "Холостячка" Алексея Тригубенко. Мужчина признался, что главным героем реалити его не выбрали.

Он не скрывает, что любовь к Ксении Мишиной не погасла сразу после финала, поэтому он не смог бы открыть сердце для других чувств. Кроме того, Алексей Тригубенко не был готов к новым съемкам и беспокоился, что подобные условия будут напоминать ему о том, как он боролся за Мишину.

По определенным причинам меня не взяли, и я понимаю, почему. Я бы не смог, наверное, переключиться так быстро и сразу выбирать себе женщину. А если бы я вообще никого не выбрал? Нужно обнулиться для того, чтобы начать снова искать своего человека,

– отметил Алексей Тригубенко.

Добавим, что мужчина готов создать чек-лист с качествами идеальной девушки, которую хочет видеть рядом. Финалист "Холостячки" убежден, что именно это поможет ему в конце концов найти избранницу, с которой он построит семью и проведет всю жизнь.



Алексей Тригубенко / Фото Instagram / @aleksey_trygubenko