Алексей Суханов со слезами на глазах вспомнил разговор с мамой-русской 24 февраля
Источник:ЖВЛ
Ведущий Алексей Суханов вспомнил разговор с мамой, которая 24 февраля сказала звездному сыну возвращаться в Россию. Он признался, что ответил.
Телеведущий Алексей Суханов эмигрировал в Украину из России именно по политическим мотивам в 2014 году. Он окончательно решил, что не вернется домой.
Читайте также "А вам, гниды, все вернется": эмоциональные реакции звезд на обстрелы многоэтажек в Запорожье
Суханов вспомнил разговор с мамой
Алексей Суханов признался, что никого из своих близких в России не хочет осуждать. Но свои приоритеты он определил.
"Я никого не виню и, в частности, своих родителей. Такое нельзя делать. Просто я определился. И у нас разные дороги", – заметил телеведущий. Со слезами на глазах он вспомнил разговор с матерью 24 февраля.
Мама в начале полномасштабного вторжения позвонила по телефону и сказала: "Давай уже возвращайся домой". Я отвечаю: "То есть? Мой дом здесь. Может, ты до сих пор этого не поняла с 2014 года, но мой дом здесь. И у меня нет другого дома",
– сказал тогда Суханов.
Что раньше Алексей Суханов рассказывал о России
- Телеведущий больше вообще не общается с родными в России. Опять же он их не осуждает. "Где-то на вторую неделю был звонок. Был вопрос: "Как у тебя там дела?" Я говорю, что вот, русские бомбят, мы в бомбоубежище сейчас, на станции метро. "Ну все, пока"".
- Алексей Суханов также до сих пор имеет российский паспорт. Но он подчеркнул, что подписал официальное заявление, в котором пообещал забыть о своем российском паспорте и не пользоваться им. Ведь мужчина пользуется украинскими документами и не жалеет об этом.