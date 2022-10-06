Алексей Суханов со слезами на глазах вспомнил разговор с мамой-русской 24 февраля

Ведущий Алексей Суханов вспомнил разговор с мамой, которая 24 февраля сказала звездному сыну возвращаться в Россию. Он признался, что ответил.

Телеведущий Алексей Суханов эмигрировал в Украину из России именно по политическим мотивам в 2014 году. Он окончательно решил, что не вернется домой.

Читайте также "А вам, гниды, все вернется": эмоциональные реакции звезд на обстрелы многоэтажек в Запорожье

Суханов вспомнил разговор с мамой

Алексей Суханов признался, что никого из своих близких в России не хочет осуждать. Но свои приоритеты он определил.

"Я никого не виню и, в частности, своих родителей. Такое нельзя делать. Просто я определился. И у нас разные дороги", – заметил телеведущий. Со слезами на глазах он вспомнил разговор с матерью 24 февраля.

Мама в начале полномасштабного вторжения позвонила по телефону и сказала: "Давай уже возвращайся домой". Я отвечаю: "То есть? Мой дом здесь. Может, ты до сих пор этого не поняла с 2014 года, но мой дом здесь. И у меня нет другого дома",

– сказал тогда Суханов.

Что раньше Алексей Суханов рассказывал о России