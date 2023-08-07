Со слезами на глазах: Алексей Суханов признался, поздравил ли маму-россиянку с днем рождения
Источник:"Говорит Суханов"
На днях Алексей Суханов взял интервью у Ады Роговцевой. В разговоре ведущий со слезами на глазах рассказал о дне рождения своей мамы, которая продолжает жить в России.
Выяснилось, что женщина отмечала праздник 2 июля. Впрочем, ведущий не смог преодолеть себя и позвонить ей по телефону. Суханов отметил, что ему это "болит".
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Алексей Суханов рассказал о дне рождения мамы
Мужчина признался, что до сих пор имеет номер мамы, несмотря на то, что давно вычеркнул часть своей жизни, которая связана с Россией.
Я не нашел в себе сил поздравить маму с днем рождения. Если честно, мне это болит. Потому что она родила меня, я все равно остаюсь ее сыном. Однако у меня действительно нет сил ни на всьо, что связано с той жизнью. И даже нет сил взять телефон, где до сих пор есть ее номер,
– поделился ведущий.
Напомним, ранее Суханов рассказал, что перестал общаться со своими родными и близкими, которые живут в России. Ему было тяжело принять такое решение, однако он не мог поступить иначе. Для ведущего это принципиальная позиция.
"Бывают моменты в жизни, и я сожалею, если откровенно, что такое произошло, когда посторонние становятся родными, а родные не доказывают свое родство", – сказал тогда мужчина.
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