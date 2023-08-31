У Алексея уже есть украинское гражданство, но у него оставался российский паспорт, на который оформлена квартира в Юрмале. В интервью 24 Каналу ведущий признался, что уничтожил паспорт, поскольку теперь он ему не нужен.

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Алексей Суханов о родных в России

Суханов не знает, участвуют ли его родные и знакомые в боевых действиях со стороны России, потому что не поддерживает никаких контактов. У него нет ни желания, ни сил для этого. Не знает, что там происходит, кто чем занимается. Алексей подчеркнул, что его это вообще не интересует, потому что лично для него предательство – поддерживать контакты с теми, кто ничего не делает для того, чтобы противостоять террористической политике.

У телеведущего есть своя система ценностей, построенная на ценностях жизни, необходимости внимания друг к другу, независимо от пола, возраста, национальности, вероисповедания и т.д.

Для меня лучше остаться одиноким человеком, который предан своим принципам, чем человеком, который явно причастен к преступлениям против украинцев, которые ежедневно совершает Россия,

– подчеркнул Суханов.

Полное интервью с Алексеем Сухановым читайте в рамках проекта "Интервью24".

Алексей не поздравлял маму с днем рождения

2 июля у мамы Алексея Суханова, которая осталась жить в России, был день рождения. Однако ведущий не смог преодолеть себя и позвонить ей.

"Я не нашел в себе силы поздравить маму с днем рождения. Если честно, мне это болит. Потому что она же родила меня, я все равно остаюсь ее сыном. Однако у меня действительно нет сил ни на что, что связано с той жизнью. И даже нет сил взять телефон, где до сих пор есть ее номер", – делился Суханов.