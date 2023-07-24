ALEKSEEV показал объятия с любимой-россиянкой: нежные кадры из Киева

Украинский певец ALEKSEEV поделился новым видео со своей любимой в Киеве. Напомним, что девушка артиста – россиянка, экссолистка группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая. На днях Никита показал кадры с избранницей.

Отметим, что певец уже более пяти лет встречается с Ульяной. Ранее ALEKSEEV намекал, что возвращаться в Россию его возлюбленная не планирует.

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Романтическим видео с любимой исполнитель поделился в своем Инстаграмме. Влюбленные наслаждались солнечной погодой в Киеве. Никита Алексеев примерил солнцезащитные очки Ульяны и потанцевал с ней на камеру.



ALEKSEEV и Ульяна Синецкая / Фото с его инстаграммы

Звездная пара также восхищала поклонников своими нежными чувствами. Певец закружил свою любимую в крепких объятиях и женщину прижал к себе.

"Ценю каждый день рядом", – подписал кадры музыкант.

Напомним, что война застала солистку группы "ВИА Гра" не в Украине, а в Европе. К любимому она приехала только в начале мая, а ее российское гражданство доставило ALEKSEEV хлопот. Ему пришлось ставить Ульяну на учет в СБУ.

Кроме того, он признался, что хочет сменить ее гражданство. "Она живет здесь четыре года со мной. Она хочет строить свое будущее в нашей стране, рядом со мной", – подчеркивал певец.