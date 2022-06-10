Александру Стоянову – 35: что Екатерина Кухар пожелала ему в день рождения
Источник:инстаграм Екатерины Кухар
Украинская танцовщица Екатерина Кухар поздравила мужа с днем рождения. Она опубликовала романтическое фото и пожелала ему мира.
Танцовщик Александр Стоянов сегодня, 10 июня, отмечает день рождения. Его в сети поздравила прима-балерина Екатерина Кухар
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Екатерина Повар поздравила мужчину с днем рождения
Судья "Танцев со звездами" и хореографиня Екатерина Кухарь поздравила мужчину с юбилеем лаконичным сообщением. Она пожелала возлюбленному вернуть их жизнь и мир Украине.
Возлюбленный, в твой день желаю нам только одного… Вернуть нашу жизнь и мир на нашу родную землю! Люблю!
– написала прима-балерина.
Также Екатерина Кухарь опубликовала романтическое фото с мужем. Этот кадр она назвала "словно из другой жизни".
Екатерина Кухарь и Александр Стоянов / Фото из инстаграма звезды
В комментариях под сообщением поклонники присоединяются к поздравлениям:
- "Люблю вас, поздравления Саши";
- "С днем рождения, бог балета";
- "Кате, с именинником";
- "Поздравляем! Великолепное фото";
- "Приветствую с днем рождения именинника";
- "Многие лето и мирное небо";
- "С именинником! Все будет Украина";
- "Счастье вашей семье. Вы очень хорошая пара".
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