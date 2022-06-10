Александру Стоянову – 35: что Екатерина Кухар пожелала ему в день рождения

Украинская танцовщица Екатерина Кухар поздравила мужа с днем рождения. Она опубликовала романтическое фото и пожелала ему мира.

Танцовщик Александр Стоянов сегодня, 10 июня, отмечает день рождения. Его в сети поздравила прима-балерина Екатерина Кухар

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Екатерина Повар поздравила мужчину с днем рождения

Судья "Танцев со звездами" и хореографиня Екатерина Кухарь поздравила мужчину с юбилеем лаконичным сообщением. Она пожелала возлюбленному вернуть их жизнь и мир Украине.

Возлюбленный, в твой день желаю нам только одного… Вернуть нашу жизнь и мир на нашу родную землю! Люблю!

– написала прима-балерина.

Также Екатерина Кухарь опубликовала романтическое фото с мужем. Этот кадр она назвала "словно из другой жизни".



Екатерина Кухарь и Александр Стоянов / Фото из инстаграма звезды

В комментариях под сообщением поклонники присоединяются к поздравлениям:

"Люблю вас, поздравления Саши";

"С днем рождения, бог балета";

"Кате, с именинником";

"Поздравляем! Великолепное фото";

"Приветствую с днем рождения именинника";

"Многие лето и мирное небо";

"С именинником! Все будет Украина";

"Счастье вашей семье. Вы очень хорошая пара".

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