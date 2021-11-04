Александра Зарицкая разорвала отношения с возлюбленным

Звезда группы KAZKA Александра Зарицкая в середине сентября рассказывала, что находится в новых отношениях. Но во время проекта "Танцы со звездами" они только ухудшились, поэтому любимый ушел от нее. Сейчас она рассматривает своего партнера по проекту Юрия Мешкова как нового избранника.

По словам артистки, оставшейся в пятерке звездных пар на "Танцах со звездами", ее экс-бойфренд не выдержал страстных танцев избранницы с ее партнером по проекту Юрием Мешковым.

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"Так случилось, что парень не выдержал разлуку танцами и не был суперстресоустойчив к Юре", – поделилась певица.

О расставании с парнем Зарицкая рассказывала еще в седьмом эфире шоу, но теперь признается, что уже была на свидании с Мешковым. Парень в свою очередь тоже чувствует симпатию к звезде, но пока не знает, у них что-нибудь сложится после проекта. Ведь в таком случае ему придется переехать в Киев и искать в столице работу, чтобы быть достойным артистки.

Александра Зарицкая испытывает симпатию к Юрию Мешкову / Фото из инстаграма танцора

Личная жизнь лидера группы KAZKA