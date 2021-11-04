Александра Зарицкая разорвала отношения с возлюбленным
Источник:ТСН
Звезда группы KAZKA Александра Зарицкая в середине сентября рассказывала, что находится в новых отношениях. Но во время проекта "Танцы со звездами" они только ухудшились, поэтому любимый ушел от нее. Сейчас она рассматривает своего партнера по проекту Юрия Мешкова как нового избранника.
По словам артистки, оставшейся в пятерке звездных пар на "Танцах со звездами", ее экс-бойфренд не выдержал страстных танцев избранницы с ее партнером по проекту Юрием Мешковым.
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"Так случилось, что парень не выдержал разлуку танцами и не был суперстресоустойчив к Юре", – поделилась певица.
О расставании с парнем Зарицкая рассказывала еще в седьмом эфире шоу, но теперь признается, что уже была на свидании с Мешковым. Парень в свою очередь тоже чувствует симпатию к звезде, но пока не знает, у них что-нибудь сложится после проекта. Ведь в таком случае ему придется переехать в Киев и искать в столице работу, чтобы быть достойным артистки.
Личная жизнь лидера группы KAZKA
- В подростковом возрасте Александра Зарицкая влюбилась впервые, однако это чувство было неразделенным. Тогда она обучалась в Харьковском университете.
- Когда девушка переехала в Одессу, начала встречаться с парнем из Донецка. По словам артистки, его характер был очень сложным. Несмотря на все попытки Александры спасти отношения, пара разошлась.
- Уже после создания группы KAZKA Александра Зарицкую и Никиту Будаша долгое время подозревали в отношениях. В конце сентября 2019 года на странице группы появилось романтическое фото, подогревшее слухи о романтических отношениях.
- В этом году певица призналась, что закрутила роман с иностранцем. С ним она познакомилась на музыкальном фестивале. Пара вместе отправилась в путешествие в Италию, но через несколько месяцев Александра завершила отношения с бойфрендом.
- Новые отношения девушки длились недолго – около месяца, но преградой стал проект "Танцы со звездами" и работа Александры.