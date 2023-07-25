Вместе с "суперменом" в США: где живет и как изменилась победительница "Холостяка-1" Александра Шульгина

Помните первую победительницу шоу "Холостяка"? С тех пор прошло много времени – более 12 лет. Главные герои уже замужем и имеют детей, хотя и не друг с другом. Победительницей "Холостяка-1", в котором принимал участие Максим Чмерковский, стала Александра Шульгина. Где сейчас девушка и как она изменилась – читайте ниже.

Мы уже рассказывали вам, как изменился Макс Чмерковский, который недавно стал папой. Теперь 24 Канал решил узнать, где живет и чем занимается его бывшая избранница Саша Шульгина.

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В финале первого сезона "Холостяка" американский танцовщик украинского происхождения Максим Чмерковский надел обручальное кольцо на безымянный палец именно Александры.



Макс Чмерковский и Александра Шульгина / Фото из соцсетей

Но потом телевизионная сказка закончилась. На последнем пост-шоу Максим покинул студию, оставив Сашу при своих интересах. Тогда ходили слухи, что такой быстрый разрыв пары Максима и Александры произошел из-за недостаточной щедрости холостяка.

В одном из интервью Александра призналась, что после "Холостяка" продолжала дружеские отношения с Максимом Чмерковским. Однако недавно девушка рассказала, что они живут рядом в США, но больше не общаются.

Карьера и жизнь в США

После проекта девушка сделала выбор для развития и карьеры. Девушка переехала в США, еще когда была в отношениях с Чмерковским, а после разрыва на время вернулась в Украину, а затем снова – в США. Живёт она сейчас в Лос-Анджелесе.

"У меня был выбор – либо карьера, либо семья, и я выбрала карьеру. Вообще, я считаю, что в идеале все это можно сочетать", — говорила тогда Саша.

Кроме того, после шоу Саша начала активно заниматься спортом, личная страница девушки в соцсети заполнена разнообразными постами о здоровом питании и видео с упражнениями.



Саша Шульгина начала заниматься спортом / Фото с ее инстаграммы

Также экс-участник "Холостяка-1" попробовала себя в роли диетолога и телеведущей утреннего шоу на одном из украинских телеканалов.

Еще несколько лет назад Александра Шульгина на профессиональном уровне занималась фитнесом и даже устраивала фитнес-туры. Кроме этого, у девушки есть своя линия спортивной одежды. Саша активно путешествует и читает лекции о здоровом питании. Сейчас она еще и проводит курсы "Как найти себя".

Обнаружение с будущим мужчиной

Александра познакомилась с будущим мужчиной в США на одной из вечеринок. "Я такая на свой страх и риск приехала, и встретила там своего мужа, который был в рабочей командировке из Лос-Анджелеса", – рассказала Шульгина. Она до сих пор не развекретила его имя и называет любимого "Супермэном".

Блогерша рассказала, что сразу после знакомства она не обратила внимание на мужчину. Однако во время первого свидания, по ланчу, женщина изменила свое мнение.

Я влюбилась, но у меня за две недели поездка в Украину на три месяца. И я такая... Он живет в Лос-Анджелесе, который я ненавижу, я в Майами. Я такая: "нет, это не сработает, ничего не получится",

– думала она.

Александр говорит, что ее любимый – не американец, ему 43 года. Когда ему было 23 он переехал один в Америку. Он один из Боливии, но у него 85% хорватской крови.



Александра Шульгина с любимым / Фото с ее инстаграммы

Как известно, у избранника Шульгиной бывшая жена и двое детей от нее: 13-летний и 15-летний сыновья. "Я не стала никакой причиной развода, я хочу, чтобы все это поняли. Они подали на развод ко мне, так что когда он со мной встретился, то был уже свободным мужчиной", - подчеркнула Саша.

Помолвка и беременность

В январе 2022 года пара обручилась. Была ли у них свадьба – неизвестно, Александра не показывала никаких фото. Так что, вероятно, пока нет.

Однако Шульгина скоро во второй раз станет мамой. Своего первого ребенка девушка родила в июле 2022 года. Тогда Александра опубликовала видео из роддома, на котором она держала дочь на руках и светилась от счастья.



Александра Шульгина впервые стала мамой / Фото с ее инстаграммы

Уже в апреле этого года украинка сообщила, что снова беременна. В то же время, ее первой дочери исполнился год в июне.

Кто родится у пары в этот раз – пока неизвестно, однако Александра Шульгина уже на третьем триместре беременности, так что вскоре станет мамой во второй раз.



Александра Шульгина снова беременна / Фото с ее инстаграммы