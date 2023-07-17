В материале вы увидите, какой певица была раньше и как выглядит сейчас. К тому же 24 Канал расскажет больше о пути артистки и ее личной жизни.

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С чего все начиналось

Родилась певица в Одессе. В школьные годы Аида занималась каратэ, интересовалась мотоциклами и пела в церковном хоре. Мама девушки была швеей, поэтому Аиде также нравилось шить разную одежду. После 9 класса она поступила в швейный колледж. В студенческие годы девушка участвовала в разных песенных конкурсах. Однажды она даже стала бэк-вокалисткой одной из хип-хоп групп. Вместе они выступали за границей. Через некоторое время Аида вышла замуж и родила ребенка. Музыка уже не была в приоритете, девушка нашла другую работу. Она работала кассиршей.

Однажды Аида с подругой обсуждали разнообразные телевизионные шоу и пришли к выводу, что там все куплено и победить среднестатистическому человеку невозможно. Аида решила проверить это на своем опыте. Она приняла участие во втором сезоне музыкального шоу "Х-Фактор".

Участие в "Х-Факторе"

В 2011 году вокалистка пришла на телевизионный проект "Х-Фактор 2". Тогда она спела песню Полины Гагариной "Колыбельная". Во время исполнения музыкальной композиции девушку остановили судьи. Они были убеждены, что она поет под фонограмму. Поэтому предложили ей спеть а капелла, чтобы убедиться в этом. Но Аида Николайчук доказала, что поет без фонограммы. Судьи единогласно отправили девушку в тренировочный лагерь. На этом этапе в результате неудачного выступления "в тройке" она покинула проект.

Выступление Аиды Николайчук на "Х-Факторе": смотреть видео онлайн

Однако девушка не сдалась. Она также приняла участие в 3-м сезоне проекта "Х-Фактор-онлайн". Аида победила, что, по правилам шоу, гарантирует прохождение в тренировочный лагерь следующего сезона, пропуская кастинги и предварительный отбор. Все последующие этапы исполнительница проходила успешно. И уже в финале она соперничала с Алексеем Смирновым и Евгением Литвинковичем. В суперфинале из шоу выбыл Алексей, а 5 января 2013 Аиду объявили победительницей "Х-Фактора 3".

Финальное выступление Аиды Николайчук: смотреть видео онлайн

Карьера после победы в шоу

В 2013 году Аида Николайчук заключила контракт с мировой звукозаписывающей компанией Sony Music. В этом году она выпустила несколько своих песен. Первой из них была - "На твоей планете".

Аида Николайчук – "На твоей планете": смотреть видео онлайн

Также певица провела сольный концерт в Одессе. В конце 2013 года Аида даже принимала участие в Национальном отборе на Песенный конкурс Евровидения 2014 года, однако не победила. Она продолжила выпускать песни. Летом 2014 года артистка разорвала контракт с Sony Music и начала сотрудничество с новой командой. Так, 29 сентября 2014 года вышел ее новый трек "Музыка".

Аида Николайчук – "Музыка": смотреть видео онлайн

К тому же Аида во второй раз приняла участие в Нацотборе, однако в 2016 году Украину представила Джамала, которая с песней "1944" одержала победу на конкурсе.

Впоследствии певица на время исчезла из медийного пространства. Как выяснилось, этому поспособствовали новые отношения артистки.

Личная жизнь

Мы уже раньше упоминали, что впервые Аида вышла замуж после учебы в колледже, певица имеет сына от первого брака, но отношения у супругов не сложились. И пара через некоторое время развелась. Известно, что во время участия в проекте Аиду подозревали в романе со своим наставником Игорем Кондратюком. Однако они оба это отрицали.



Аида Николайчук и Игорь Кондратюк / Фото из фейсбука артистки

С 2013 года Аида встречалась с известным белорусским спортсменом Никитой Подольским. Они даже поженились, однако через некоторое время тоже развелись. Причинами этого певица называет несколько факторов – разницу в возрасте, расстояние и потерю ребенка. Сейчас Аида Николайчук не афиширует свои отношения.

Где Аида Николайчук во время войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Аида активно распространяла информацию о событиях в стране в своих соцсетях. Она поддерживает Украину и помогает пострадавшим. Исполнительница даже выпустила песню на украинском языке о войне, которая называется "Никогда не сдадимся". Однако певица переехала в США и не собирается возвращаться в Украину.

AIDA – "Никогда не сдадимся": смотреть видео онлайн