"Лучше иди в военкомат": блоггер Волошин нарвался на жесткую критику, потому что закрылся в гробу

Украинский блогер Александр Волошин решил провести жуткую практику – он закрылся в гробу, якобы лучше понять себя. Однако из-за этого блоггер только нарвался на критику, ему посоветовали лучше пойти в военкомат или фронт.

Зачем Волошин закрылся в гробу

Блогер заявил, что благодаря этому хотел понять, проживает ли он свою жизнь. На странице в Instagram Волошин разместил видео с гробом. Добавим, что около полугода назад он женился вместе с певицей Анной Тринчер.

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В ролике Александр Волошин показал, как ложится в закрываемый гроб. Блогер признался, что он провел в гробу всего 5 минут а когда вышел оттуда, то не мог сдержать слез:

Первые минуты почему-то очень хотелось плакать… Я еще столько не сделал. Я лежал и думал, что я не сделал. Но я не задумывался даже о том, о чем сожалею. Не о чем не жалею получается. Все в моей жизни было ах*енно,

– поделился мыслями Волошин.

Блогер нарвался на жесткую критику

Однако поклонники идею блоггера не оценили. Они считают, что этого не стоило делать, особенно когда в Украине идет война. Что пишут фанаты:

"Иди оборони Украину! На чем болтаешься".

"Подумайте теперь о тех молодых ребятах, которые лежат теперь там пожизненно из-за проклятой войны".

"Какой дебилизм. Пусть такие дебилы заменят ребят на войне".

"Это очень плохая примета... Даже голливудские актеры отказываются сниматься в гробу. Надеюсь, минует".

"Думаю, если есть столь сильная потребность почувствовать, что ты делаешь в жизни неверно, можно пойти на войну – там смерти в глаза смотрят ежеминутно".

"На что только не способны блоггеры для актива в инсти… Жесть… Бога побойтесь, он сам знает когда ты должен туда лечь… Еще и в такую страстную неделю".

"Давай в военкомат лучше."

Напомним, что недавно Александр Волошин записал интервью с блоггершей Анной Алхим. Девушка с ухмылкой заявила, что слушает российскую музыку на стриминговых платформах, спонсируя оккупанта. В то же время украинцы возмутились позицией инфлюэнсерши, которая якобы донатит на ВСУ.