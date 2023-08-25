Жить там не планирует: блогер Волошин признался, сколько квартир уже купил и какова их стоимость

Муж певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин признался, что в свои 25 лет уже купил три квартиры в Киеве. В то же время, сейчас парень арендует жилье. Он рассказал, что покупает недвижимость не для себя.

Напомним, что в конце мая Александр Волошин сделал дорогой подарок своей жене. Он подарил Анне Тринчер авто за 70 тысяч долларов.

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Сколько квартир имеет Волошин

Блогер не скрывает, что владеет тремя квартирами. Одну из них он купил еще три года назад за 80 тысяч долларов. Две другие обошлись ему в более 180 тысяч долларов.

Однако жить в этих квартирах Волошин не собирается. Одну из них он хочет продать за большую стоимость, а другие сдавать в аренду, чтобы иметь пассивный доход.

На днях я получил две квартиры, которые обошлись в 180 тысяч долларов. Сделаю ремонт и буду сдавать, ориентировочно за 900 – 1000 долларов в месяц. Через полгода мой пассивный доход увеличится до 50 тысяч гривен в месяц. К 30 годам я хочу купить много недвижимости и выйти на доход в 50 тысяч долларов в месяц,

– поделился блоггер.

Интересно, что сам Волошин сейчас живет в съемном доме. По его словам, он просто не хочет привязываться к определенному месту.



Александр Волошин купил квартиры / Фото с его инстаграммы

Ранее блоггер рассказывал, что зарабатывает более 50 тысяч долларов в месяц. Парень объяснял – вместо того чтобы потратить доход, он инвестирует.

Где сейчас живут Александр Волошин и Анна Тринчер

В середине июля Тринчер вместе с Волошиным переехала в новое жилье. Пара арендовала двухэтажный дом с двориком за городом. До этого они жили в квартире в Киеве.

Однако недавно певица поделилась, что у их с мужем отношения возникли проблемы. По совету психолога пара разъехалась и решила пока пожить отдельно.

Добавим, что мама Тринчер сделала молодоженам на свадьбу дорогой подарок. квартиру в новостройке. Тогда певица говорила, что это жилье тоже будет приносить доход, потому что ее сдают в аренду.