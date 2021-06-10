Александр Пономарев очеровал редким фото со старшей дочерью

Певец Александр Пономарев 10 лет жил в гражданском браке с Еленой Мозговой и воспитывал первенца продюсера. Хоть он не является биологическим отцом Зои, считает ее родной дочерью. Как сейчас выглядит девушка, смотрите дальше.

Если с бывшими женами у 47-летнего Александра Пономарева напряженные отношения, то с тремя детьми он прекрасно ладит. Младший сын Александр много времени проводит со звездным отцом, средняя дочь Евгения живет и работает в Португалии, а старшая Зоя наведывается изредка. Одну из встреч певец все же показал в сети.

Читайте также Самое настоящее чудо, – Елена Шоптенко трогательно поздравила сына с 3-летием

Вместе со взрослой Зоей Александр Пономарев позировал на траве на заднем дворе загородного особняка. Девушка изображена в стильном летнем наряде – белой рубашке с открытым декольте, под которую подобрала соломенную шляпу с черной лентой и ярко-красные босоножки. Look она довершила солнцезащитными очками в стиле ретро. К слову, артист также подобрал очки.

Ко мне приехала доченька, и мы вместе поздравляем вас с праздником Вознесения Христова! Христос Воскрес,

– подписал Александр Пономарев.

Александр Пономарев с дочкой / Фото из инстаграма певца

К теме Проиграл со счетом 2:0, – Александр Пономарев сделал неожиданное заявление о семье

Фаны Александра Пономарева не сдерживают восторга от редкого кадра и пишут комплименты как кумиру, так и дочери Алены Мозговой:

"Браво вашему творчеству, восхищение умением оберегать семейные ценности и особая благодарность за христианский посыл. Дочка красавица";

"Очень хорошие";

"Как сверстники";

"Дочка красавица, Вы похожи";

"Хорошая дочь".

Отметим, первенца Зою Елена Мозговая родила в союз с Александром Пономаревым. Продюсер не была замужем за отцом дочери и порвала с ним до ее появления на свет. Певец принял девочку как родную и до сих пор поддерживает ее.