Два часа лежали под дождем, – Положинский показал новое фото из учений в ВСУ

Украинский музыкант Александр Положинский находится на учениях. Он показал фото, сделанное после двух часов под дождем.

Украинский музыкант Александр Положинский поделился новым фото. Он рассказал, что проходит обучение в составе Вооруженных сил.

К слову Мемы до сих пор актуальны, – Педан посетил освобожденную Харьковщину и рассказал, как бежали кафиры.

Александр Положинский показал новое фото

Бывший лидер группы "Тартак" поделился, что пролежал около двух часов под дождем в тылу. Он задумался о том, как другие военные на передке отбивают оккупантов.

Вчера почти весь день в поле, из них часа два пролежали "на позициях" под дождем. Это мы в тылу, на учениях – нам просто. А как там справляются наши люди на фронте под дождем непрерывно? Думаю, это тяжело – и морально, и физически. А они не раскисают – чем вызывают искренний восторг,

– признался Александр Положинский.

"Попробовал сделать положительное фото – не знаю, удалось ли. Мне кажется, что да, но не уверен. Новости, события, полученная информация порождают множество разнообразных эмоций – от максимально положительных до грустных и тревожных. Знаю, что мы победим. Давайте только сохранять единство, взаимоподдержку и веру в ВСУ. И не забывайте благодарить тех, кто нас поддерживает. Вот я, например, всех вас спасибо! Жму руку. Обнимаю", – добавил артист.



Александр Положинский / Фото из инстаграма звезды

Поклонники музыканта поддержали его в комментариях и поблагодарили за то, что защищает страну:

"Спасибо тебе и всем защитникам";

"Обнимаем каждого героя";

"Пусть вас всех оберегает Господь! Победим! Слава Героям Украины!";

"Сашка, береги себя! Спасибо!";

"И вам искренняя благодарность и восторг";

"А мы благодарим вас за каждый день, передавайте всем привет, нашу веру и надежду на победу, потому что действительно, главное сейчас сохранять единство";

"Обожаю вас. Спасибо";

"Спасибо воинам, что защищают нашу землю".