Александр Положинский "давно ждал", что без него "Тартак" распадется

В четверг, 20 января, закончилась 25-летняя история "Тартака". Основатель группы Сашко Положинский, который ушел из нее два года назад, заявил, что это не стало для него неожиданностью.

Без фронтмена Александра Положинского "Тартак" просуществовал два года. Его заменил Сергей Строян, но в обновленном составе группа "не выстрелила". Поэтому музыканты решились на полный ребрендинг и готовятся заявить о себе под новым именем.

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Реакция Александра Положинского на распад "Тартака"

Певец, благодаря которому "Тартак" достиг самых больших высот, не был шокирован новостью о его распаде. Он верил в успех коллег, но знал, что без него группа развалится.

Хоть меня, как основателя, никто из музыкантов не предупредил, это не стало для меня неожиданностью. Я этого давно ждал... Мне обидно, что так все закончилось, потому что музыканты в "Тартаке" были классные, и я очень хотел, чтобы они достигли успеха в обновленном составе без меня,

– честно признался Положинский.

Он, опередив вопрос фанов, заявил, что не планирует возрождать "Тартак", но по-прежнему будет петь главные хиты группы на своих концертах. Более того, он готов собраться в легендарном составе ради знакового мероприятия.

"Спасибо всем, кто был с нами. 25 лет, 10 альбомов, сотни и сотни концертов. Без вас всего этого не было бы! Спасибо всем коллегам по группе, спасибо всем, кто сотрудничал и помогал, мы все крутые", – завершил Александр Положинский.

Александр Положинский с группой "Тартак" / Фото из фейсбука певца

, что в феврале 2020 года Сашко Положинский ушел из "Тартака" без каких-либо объяснений. Он публично извинился за это решение не только перед фанами, но и перед коллегами, которые остались без солиста.

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Полный текст публикации Александра Положинского:

Сегодня группа "Тартак" окончательно прекратила свое существование. И хоть меня, как основателя, никто из музыкантов не предупредил, это не стало для меня неожиданностью. Я этого давно ждал и даже публично высказывал свои предположения.

На самом деле мне обидно, что так все закончилось, потому что музыканты в "Тартаке" были классные, и я очень хотел, чтобы они достигли успеха в обновленном составе без меня. К сожалению, в силу различных причин и обстоятельств, этого не произошло и 20 января 2022 года стало официальной датой прекращения 25-летней истории группы.

Восстанавливать "Тартак" ни в одном из его вариантов пока не планирую. Вместе с тем творческую деятельность не прекращаю, песни "Тартака" на своих концертах, очевидно, буду исполнять. Варианты возможных одноразовых выступлений "Тартака" как некоего эксклюзива в честь определенных знаковых событий, как и ранее предполагаю.

Спасибо всем, кто был с нами. 25 лет, 10 альбомов, сотни и сотни концертов. Без вас всего этого не было бы! Спасибо всем коллегам по группе, спасибо всем, кто сотрудничал и помогал, мы все крутые!