Они испуганы, – Александр Педан вспомнил, как пытался достучаться до юмористов из россии

С первых дней войны Александр Педан начал борьбу на информационном фронте. Оказывается, он звонил российским юмористам, чтобы хотя бы один из них начал говорить правду. Однако все они боялись загреметь на 14 лет.

В интервью 24 каналу Александр Педан признался, что его российских знакомых так запугали, что они не только боялись выступить против диктатуры владимира путина, а тут же удаляли сообщения и переписки, чтобы их не засекли.

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Александр Педан о юмористах из россии

Я звонил знакомым в россию и пытался им все объяснить. Они не поднимали трубку, поэтому мы в основном переписывались или звонили через какие-то мессенджеры. Я понял, что они перепуганы на все 100, когда сказали, что им дают 14 лет за слово "война", которое определяется как фейк,

– вспомнил Александр Педан.

Он даже провел свое расследование – просил у знакомых номера людей, которые смогут говорить о войне. На поиски одного человека у шоумена ушло 3 дня, так что он понял, что этот ложный путь.

"Несколько дней искать одного человека, который что-то скажет – а что это изменит? Я на это "забил". Для себя я убедился, те, кто в адеквате, – знают, что война происходит, но ничего не будут делать. А те, кто не в адеквате – убеждать их, зачем?" – риторически спросил Педан.

Интервью с Александром Педаном в видеоформате: смотрите видео онлайн