Он на своем месте, – Александр Педан о трансформации Сергея Притулы
Звездный коллега Сергея Притулы Александр Педан высказался об изменении в деятельности друга. Ведущий признался, что был уверен в Притуле еще при их первых совместных шоу.
Телеведущий Сергей Притула занимался благотворительным фондом еще с начала войны в Донбассе. После полномасштабного вторжения он работает только волонтером. Это прокомментировал его друг Александр Педан в телевизионном марафоне, сообщает 24 канал.
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Александр Педан о Сергее Притуле
Телеведущий уверен, что со временем Сергей Притула полноценно станет политиком. Сейчас он на своем месте.
Я Притуле еще в "Подъеме" говорил, что он уйдет в политику. Я всегда знал и говорил это. Он говорил: нет, малый, я же активист. Он 100% уйдет в политику, но сейчас он делает свою работу. Сейчас он волонтер, на своем месте,
– рассказал Александр Педан.
Звездный коллега вспомнил, как Сергей Притула только начинал волонтерскую деятельность из-за войны на Донбассе.
"И к нему, я надеюсь, вообще не должно быть претензий, в отличие от многих, кто примазывается к этой истории, есть и такие, пользуются случаем. Притула этим занимается с 2014 года. С 2014 года – я еще тогда помню, он сидел на 1 этаже "Нового канала" и собирал то, что потом передавалось на фронт. Если у кого есть какие-то претензии, почитайте уже нашу новейшую историю".
Педан и Притула / Фото из инстаграма Александра Педана
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