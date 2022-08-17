"Она у меня золотая медалистка": куда будет вступать 17-летняя дочь Александра Педана

Единственной дочери Александра Педана 17 лет. В этом году Валерия окончила школу и сдавала мультимедийный тест. Шоумен заявил, что мог отправить ее на обучение за границу, но хочет, чтобы девочка была примером и получала образование в Украине.

24 каналу Александр Педан признался, что национальный мультимедийный тест его дочь сдавала в Польше, куда уехала со своим парнем. Однако вскоре Валерия вернется в Украину, ведь 1 сентября станет студенткой 1 курса одного из украинских вузов.

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Где будет учиться дочь Педана

Мы подали документы в Украине, в несколько "вузов". Скоро вы все узнаете, я держу кулачки. Она у меня золотая медалистка и действительно хорошо училась, я ею очень горжусь. Она у меня заслужила лучшего,

– рассказал нам Александр Педан.

Золотая медаль дочери Александра Педана / Фото из инстаграма шоумена

Он добавил, что мог оплатить обучение дочери за границей, но хочет, чтобы она была примером для своих сверстников, которые уехали и колеблются – возвращаться или нет.

"Мы даже не подавали документы в зарубежные "вузы", хотя есть возможность. Но мы не рассматривали это. Я считаю свою дочь таким же опионион-лидером в своей категории, потому что дети ее любят и уважают. Она является примером для подростков, и мы своим примером вместе хотим показать, что учиться нужно в Украине", – сказал, как отрезал Александр Педан.

Интервью с Александром Педаном в видеоформате: смотрите видео онлайн