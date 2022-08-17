24 каналу Олександр Педан зізнався, що національний мультимедійний тест його донька складала в Польщі, куди виїхала зі своїм хлопцем. Однак невдовзі Валерія повернеться в Україну, адже 1 вересня стане студенткою 1 курсу одного з українських вишів.

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Де навчатиметься донька Педана

Ми подали документи в Україні, у кілька "вузів". Скоро ви все дізнаєтесь, я тримаю кулачки. Вона в мене золота медалістка і дійсно гарно навчалась, я нею дуже пишаюсь. Вона в мене заслужила найкращого,

– розповів нам Олександр Педан.

Золота медаль доньки Олександра Педана / Фото з інстаграму шоумена

Він додав, що міг оплатити навчання доньки за кордоном, але хоче, щоб вона була прикладом для своїх однолітків, які виїхали й вагаються – повертатися чи ні.

"Ми навіть не подавали документи у закордонні "виші", хоча є можливість. Але ми не розглядали це. Я вважаю свою доньку таким самим опініон-лідером у своїй категорії, тому що діти її люблять і поважають. Вона є прикладом для підлітків, і ми своїм прикладом разом хочемо показати, що навчатись треба в Україні", – сказав як відрізав Олександр Педан.

Інтерв'ю з Олександром Педаном у відеоформаті: дивіться відео онлайн