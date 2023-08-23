Танцовщик Александр Лещенко ошеломил номером о войне на "Америка имеет талант": мощное видео

Украинский хореограф Александр Лещенко поразил зрителей и судей своим номером на шоу "Америка має талант". Постановка была о войне на Украине.

Лещенко в июне вместе с женой также участвовал в проекте America's Got Talent, где получил четыре "да" от жюри. Тогда хореограф тоже использовал дополненную реальность.

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Теперь в прямом эфире этого шоу Александр Лещенко вместе с украинской компанией Magic Innovations показал постановку о войне России против Украины.

Подготовка над номером длилась три месяца. Танцовщик и команда Magic Innovations сохранили в постановке уникальность проекта – сочетание голографической реальности и хореографического мастерства.

Сам Александр отметил, что это было очень сложно. В основе постановления – история народной украинской сказки Котигорошка, в которой есть противостояние главного героя со Змеем, олицетворяющее пришедшего на украинскую землю оккупанта.

Герой Котигорошко получил силу от родной земли, чтобы побороть врага! Но сначала у него сложный путь, который он должен преодолеть, прежде чем встретиться лицом к лицу с захватчиком,

– рассказал Лещенко.

Смотрите выступление Александра Лещенко на шоу: видео

Судьи "Америка имеет талант" эмоционально отреагировали на постановку украинца. Более того, супермодель Гайди Клум даже неожиданно заговорила на украинском языке и попыталась сказать "Спасибо".

Выступление Александра состоялось в прямом эфире 22 августа (23 августа по киевскому времени). Теперь Америка в течение суток будет голосовать за участников полуфинала и уже утром 24 августа будут известны результаты.

Лещенко отметил, что формат шоу "Америка Має Талант" развлекательный, но украинцы не могут просто развлекаться, пока идет война.

Сейчас для Украины важны любые напоминания о том, что у нас происходит! И мы, как творческие люди, имеем инструмент, благодаря которому можем и должны доносить до людей информацию,

– считает хореограф.

Кстати, украинский танцевальный коллектив Light Balance Kids также выступили на американском талант-шоу. Участники ошеломили своим номером судей и вспомнили о полномасштабной войне в Украине.