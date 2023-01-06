Украинский детский танцевальный коллектив Light Balance Kids выступил на шоу America's Got Talent. Группа прошла сразу в финал проекта.

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Дети из Украины покорили шоу в Америке

Коллектив Light Balance Kids были финалистами талант-шоу в Америке в 2019 году. Их пригласили снова принять участие в проекте. Продолжение шоу получило название America's Got Talent. All stars.

Перед выступлением дети рассказали о войне в Украине и их опыте. Члены жюри спросили их о том, приехали ли в Америку родные. Одна из девушек вспомнила о своем отце, который остался дома из-за войны и сейчас воюет за независимость. "Я проснулась в 4.00 утра, моя семья схватила меня и мы побежали к станции метро, потому что повсюду были бомбы и ракеты", – говорила танцовщица.

Мы хотим, чтобы в нашей стране снова воцарился мир. Мы хотим рассказать миру, что происходит в Украине. Мы хотим показать наш победный дух,

– сказал коллектив.

Light Balance Kids выступили с невероятным танцевальным номером с использованием неона и светодиодов. В конце они показали башню с украинскими флагами, гербом и фейерверками. Их выступление и поразило профессиональностью, и растрогало историей.

Light Balance Kids – видео выступления: смотрите онлайн

"Это очень важный месседж. Вы приехали из, возможно, самого темного места в мире, и пересекли земной шар, чтобы принести нам свет. И если я могу сделать что-нибудь от имени Америки и шоу America's Got Talent, чтобы принести вам больше света, чем вы принесли нам, я хотел бы сделать это для вас", – сказал один из членов жюри Хауи Мандель. Он нажал на золотую кнопку, поэтому группа автоматически прошла в финал.

Видео выступления Light Balance Kids за несколько дней собрало более полумиллиона просмотров. В комментариях ими восхищаются и украинцы, и американцы: