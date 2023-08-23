Следовательно, 24 Канал собрал поздравления украинских звезд. О том, кто и как поздравил украинцев с праздником – читайте дальше.

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Наталка Денисенко

Артистка опубликовала поразительное видео, где она в сине-желтом платье бежит в столице Украины на фоне флага и монумента "Батькивщина-Мать".

"Наш символ стойкости. Цвета, которые греют сердце. Ценить, лелеять и беречь свое – это то, чему научила меня война, и то, что я никогда не забуду", – отметила актриса.

Джамала

Исполнительница распространила удивительное фото. Она позировала в синем жакете с золотыми вставками и в головном уборе.

"Флаг – это символ нашей свободы, нашей борьбы и стойкости", – отметила певица.

Надя Дорофеева

Артистка поздравила украинцев с праздником и поделилась своим архивным фото на фоне подсолнуха и современным кадром.

Настя Каменских

"Наш флаг — это воплощение нашей истории, достоинства и независимости. Пусть его желто-синий флаг всегда летит высоко, символизируя мужество, единство и гордость нашего народа. Желаю всем патриотизма, силы духа и стойкость веры в будущее нашей страны", — написала под публикацией NK.

Эктор Хименес-Браво

Кулинар распространил фотографию с украинским флагом на фоне противотанковых ежей.

"Это щит. И он дает силу, которая нам сейчас так нужна", – подчеркнул повар.

Группа "Антитіла"

Наталья Могилевская

"Наш флаг — это символ духа, несокрушимости, стойкости и силы! И конечно же — цвет нашей победы", — написала под фото певица

Кроме вышеупомянутых звезд, к поздравлениям также присоединились Слава Демин, София Ротару, Оля Полякова, Тина Кароль и многие другие украинские знаменитости.

Смотрите фото, как звезды поздравляли украинцев с Днем Государственного Флага / Скриншоты из инстаграмм-сторис