"Папина копия": Александр Кривошапко умилил сеть фотографиями с 6-летней дочерью
Источник:Александр Кривошапко
Александр Кривошапко порадовал подписчиков фотографиями со своей дочерью Алисой. Он вместе с 6-летней девочкой весело проводит время.
Следовательно, одно из фото, которое участник "Х-Фактора" опубликовал в сети, было сделано на фоне живописных гор. В комментариях под публикацией поклонники отметили, что Алиса – папина копия.
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Александр Кривошапко показался с дочерью
На трогательном снимке видно, как Алиса сидит на руках у своего отца и ест мороженое. В это время Александр мило обнял дочь и улыбнулся.
Счастье в простоте,
– написал под фото исполнитель.
Реакция сети
Под постом подписчики написали приятные слова певцу и его дочери. В то же время они отметили, что Алиса очень похожа на папу:
- "Папина копия. Будьте счастливы";
- "Саша, ты счастлив";
- "Какая красивая девочка";
- "Хороший и талантливый отец, хорошая дочь! Вечная любовь";
- "Как же вы хорошие, будьте счастливы".