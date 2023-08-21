"Папина копия": Александр Кривошапко умилил сеть фотографиями с 6-летней дочерью

21 августа 2023, 11:10
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Александр Кривошапко

Александр Кривошапко порадовал подписчиков фотографиями со своей дочерью Алисой. Он вместе с 6-летней девочкой весело проводит время.

Следовательно, одно из фото, которое участник "Х-Фактора" опубликовал в сети, было сделано на фоне живописных гор. В комментариях под публикацией поклонники отметили, что Алиса – папина копия.

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Александр Кривошапко показался с дочерью

На трогательном снимке видно, как Алиса сидит на руках у своего отца и ест мороженое. В это время Александр мило обнял дочь и улыбнулся.

Счастье в простоте,
– написал под фото исполнитель.

Реакция сети

Под постом подписчики написали приятные слова певцу и его дочери. В то же время они отметили, что Алиса очень похожа на папу:

  • "Папина копия. Будьте счастливы";
  • "Саша, ты счастлив";
  • "Какая красивая девочка";
  • "Хороший и талантливый отец, хорошая дочь! Вечная любовь";
  • "Как же вы хорошие, будьте счастливы".

Напомним, в июне Александр только впервые после начала полномасштабного вторжения встретился с дочерью. Тогда он решил сделать сюрприз Алисе, поэтому ей завязали глаза. Александр подошел сзади и развязал повязку. Девушка была поражена увиденным. Отец с дочерью долго стояли и обнимались. Оба не могли сдержать эмоций.
Автор: Софія Хомишин