Александр Кривошапко показал романтический отдых с новой любимой: фото на фоне гор

Певец Александр Кривошапко показал фотографии с новой любимой. Пара отдыхала за границей.

Певец Александр Кривошапко поделился с поклонниками новыми романтическими снимками. На своей странице он показал, как отдыхает с девушкой.

К слову Это подрыв доверия, – Инна Мирошниченко честно сказала, сможет ли простить измену мужу

Кривошапко показал фото с любимой

Исполнитель опубликовал снимки, сделанные с новой любимой на отдыхе в горах. Пара позировала перед камерой в открытом бассейне на фоне живописного пейзажа.

На снимках Александр и его возлюбленная Кристина прижались друг к другу. Заметим, что они находились за границей – пока Кривошапко не комментирует, как и почему он уехал из Украины.



Александр Кривошапко / Фото с инстаграма певца



Александр Кривошапко / Фото с инстаграма певца

Александр Кривошапко, вероятно, расстался

Александр Кривошапко был трижды женат. В последний раз он заключил брак с косметологиней Марией и рассказал об этом 13 сентября прошлого года. До полномасштабного вторжения пара расходилась из-за постоянных ссор, но война их снова сблизила.

Но через год со страницы музыканта и его жены исчезли все общие фото и доказательства о браке. Вероятно, Кривошапко расстался, ведь недавно на его странице появляются фотографии с новой любимой.