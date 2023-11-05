Співак Олександр Кривошапко поділився з шанувальниками новими романтичними знімками. На своїй сторінці він показав, як відпочиває з дівчиною.

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Кривошапко показав фото з коханою

Виконавець опублікував знімки, які зробив з новою коханою на відпочинку в горах. Пара позувала перед камерою у відкритому басейні на тлі мальовничого краєвиду.

На знімках Олександр та його кохана Христина притулилися один до одного. Зауважимо, що вони перебували за кордоном – наразі Кривошапко не коментує, як та чому він виїхав з України.



Олександр Кривошапко / Фото з інстаграму співака



Олександр Кривошапко / Фото з інстаграму співака

Олександр Кривошапко, ймовірно, розлучився

Олександр Кривошапко був тричі одружений. Востаннє він уклав шлюб з косметологинею Марією та розповів про це 13 вересня минулого року. До повномасштабного вторгнення пара розходилась через постійні сварки, але війна їх знову зблизила.

Та через рік зі сторінки музиканта та його дружини зникли всі спільні фото та будь-які докази про одруження. Ймовірно, Кривошапко розлучився, адже віднедавна на його сторінці з'являються світлини з новою коханою.