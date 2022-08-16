Эллерта раскритиковали за поездку в Калифорнию: что он ответил и при чем здесь Зеленский

Победитель шоу "Холостячка", автор "Квартала 95" Александр Эллерт во время военного положения уехал из Украины. Сейчас артист находится в Калифорнии. Из-за этого его раскритиковали. Эллерт с юмором ответил хейтерам, однако так и не рассказал, зачем поехал в США.

Александр опубликовал фото из солнечного побережья океана. Артист сообщил, что некоторое время будет в Калифорнии, после чего его подвергли критике в сети. Однако артист не разозлился, а решил в шутливой форме ответить хейтерам.

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Эллерт из Калифорнии ответил хейтерам

Мужчина опубликовал еще одну фотографию из жаркой Калифорнии, под которой оставил шутливый пост.