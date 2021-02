Последние недели выдались очень холодными и снежными. Согреться и получить заряд энергии можно на многих концертах, которые анонсируют известные артисты на самых разных площадках. В частности, вы можете почерпнуть энергию на выступлениях известного виртуоза и участника талант-шоу во многих странах Александра Божика.

В новом интервью Александр Божик рассказал о том, как он провел карантин, какие концертные залы ему понравились больше всего, а также где ожидать поклонникам его концертов.

Интересно "Женскую красоту всегда нужно дополнять цветами": интервью с фронтменом МЭРИ Виктором Винником

Интервью с Александром Божиком

Карантин очень "подкосил" культурную сферу. Артисты приспосабливались к новым условиям по-разному, кому-то это удалось лучше, кому-то с большими трудностями ... Как переживали Вы этот период? Насколько удавалось (удаётся) найти в такой ситуации позитив?

У нас с женой в прошлом году элементарно не было времени отдыхать, поскольку мы много работали над различными онлайн-проектами. Развивали свой ютуб-канал, записывали каверы на известные хиты, участвовали в интересных челленджах, придумывали новую музыку и организовывали онлайн-концерты. Конечно, настоящих "живых" концертов нам, как и всем артистам, не хватает, но мы этот год пережили очень положительно и получили большой опыт. Теперь мы понимаем, что даже если прекратить делать концерты со зрителями, то все равно не исчезнем с культурной карты, потому что сейчас очень много возможностей демонстрировать свой талант на новых онлайн-площадках.

Александр Божик – In the Hall of the Mountain King: смотреть видео онлайн

За Вашими плечами сотни (если не тысячи) концертов! Случались какие-то смешные, курьезные или, возможно, особые ситуации, которые Вам запомнились и какими Вы бы с радостью поделились с читателями?

Конечно, было много чего интересного во время концертов. Я вообще человек, который обожает, когда во время концерта случается что-то не по сценарию, и из этой ситуации нужно как-то "выкручиваться" ... Иногда какой-то музыкант может не выйти на сцену, иногда свет может выключиться, то какая-то струна лопнет, то смычок сломается – все было. Однажды у нас был двойной концерт, и один из музыкантов перед вторым концертом не вышел на сцену. Мы не начинали, пока его не нашли – а он просто решил немного "подремать" в фойе театра и заснул. Нам удалось его найти, разбудить и начать почти вовремя второй концерт.

Вы выступали на самых разных концертных площадках мира. Есть ли у Вас любимые, на которые Вы с радостью вернулись бы еще не один раз?

Каждый зал – особенный, я например люблю залы, где нет оркестровой ямы и зрители находятся очень близко от артиста. Мне так проще со зрителем общаться, видеть его, спускаться к нему и даже шутить с ним. Мои любимые залы – еще впереди, ведь в мире еще столько площадок, где я мечтаю выступить со своим шоу!

Мультижанровость – характерная черта творческого стиля Александра Божика: Вивальди может звучать рядом с AC/DC, а Григ – с Бez Обмежень. Среди множества композиций Вашего репертуара (или не из него) у Вас есть топ-3 любимых произведений (песен)?

Когда-то я старался исполнять мелодии, которые нравятся большинству зрителям. Иногда они даже мне не очень нравились, но это были действительно популярные каверы. Последние годы я исполняю исключительно ту музыку, от которой я "схожу с ума". И действительно, скрипка уникально звучит как в классике, так и в современной роковой музыке. Всегда проблемно выбираю треки для концерта, потому что физически не получается все "втиснуть", что нравится ... Но среди самых любимых должна звучать Nirvana – Smells Like Teen Spirit, Imagine Dragons – Believer и Coldplay – Fix You.

Александр Божик – Believer: смотреть видео онлайн

И в продолжение предыдущего вопроса ... Так сложилось, что у Вас музыкальная семья, поэтому музыка наверняка дома звучит часто. Любит ли Ваша маленькая дочка слушать, как играет папа и мама? Есть ли у нее уже какие-то собственные музыкальные предпочтения?

Дочь не всегда позволяет нам с женой заниматься дома, она больше хочет, чтобы с ней забавлялись, чем музицировали. Поэтому приходится искать время и возможности, чтобы делать это тогда, когда она не слышит. Играем на электрических инструментах в наушниках, играем по очереди, хитрим. Сама же дочь недавно начала петь детские песенки, и ей это очень нравится. Надеемся, что вырастет хорошая певица и будет с нами уже выступать на наших концертах!

Александр Божик с женой Юлией / Пресс-служба Александра Божика

Где и когда в ближайшее время поклонники смогут увидеть и услышать игру Александра Божика вживую? Готовите для них, возможно, какие-то сюрпризы?

Уже традиционно мы сделаем несколько концертов для наших самых больших поклонников. В этом году в связи с карантинными ограничениями мы дадим концерты там, где у нас всегда аншлаги – 22 февраля во Львове (в 17:30 и 20:00, Театр Заньковецкой) и 8 марта в Тернополе (в 16:00 и 19: 00, Дворец культуры "Березиль").

Сюрпризы будут, без них – никак. В чем будет особенность этих концертов – это то, что они будут очень позитивными! Ведь так не хватает в наше время позитива, хорошей музыки и хорошего настроения! Также будут яркие солисты, танцы, много интерактивов со зрителями, новые премьеры и самые крутые наши каверы. Приглашаем всех, кто хочет увидеть и услышать настоящее драйвовое музыкальное шоу!

Александр Божик – We Will Rock You: смотреть видео онлайн

Автор: Наталья Мендюк