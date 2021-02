Останні тижні видалися неабияк холодними та сніжними. Зігрітися й оримати заряд енергії можна на багатьох концертах, які анонсують відомі артисти на найрізноманітніших майданчиках. Зокрема, ви можете почерпнути енергію на виступах відомого віртуоза та учасника талант-шоу у багатьох країнах Олександра Божика.

У новому інтерв'ю Олександр Божик розповів про те, як він провів карантин, які концертні зали йому припали до душі найбільше, а також де чекати шанувальникам його концертів.

Цікаво "Жіночу красу завжди потрібно доповнювати квітами": інтерв'ю з фронтменом МЕРІ Віктором Винником

Інтерв'ю з Олександром Божиком

Карантин дуже "підкосив" культурну сферу. Артисти пристосовувались до нових умов по-різному, комусь це вдалось краще, комусь з більшими труднощами… Як переживали Ви цей період? Наскільки вдавалось (вдається) знайти у такій ситуації позитив?

У нас з дружиною минулого року елементарно не було часу відпочивати, оскільки ми багато працювали над різноманітними онлайн-проєктами. Розвивали свій ютуб-канал, записували кавери на відомі хіти, брали участь у цікавих челенджах, придумували нову музику та організовували онлайн-концерти. Звичайно, що справжніх "живих" концертів нам, як і усім артистам, бракує, але ми цей рік пережили дуже позитивно та здобули великий досвід. Тепер ми розуміємо, що навіть якщо припинити робити концерти з глядачами, то ми все одно не зникнемо з культурної карти, бо зараз дуже багато можливостей демонструвати свій талант на нових онлайн-майданчиках.

Олександр Божик – In the Hall of the Mountain King: дивитись відео онлайн

За Вашими плечима сотні (якщо не тисячі) концертів! Чи траплялися якісь смішні, курйозні або, можливо, особливі ситуації, які Вам запам'яталися та якими Ви б радістю поділились з читачами?

Звичайно, що було багато чого цікавого під час концертів. Я взагалі людина, яка обожнює, коли під час концерту трапляється щось не по сценарію, і з цієї ситуації потрібно якось "викручуватися"… Інколи якийсь музикант може не вийти на сцену, інколи світло може вимкнутися, то якась струна трісне, то смичок поламається – усе було. Одного разу у нас був подвійний концерт, і один з музикантів перед другим концертом не вийшов на сцену. Ми не розпочинали, поки його не знайшли – а він просто вирішив трохи "подрімати" у фоє театру і заснув. Нам таки вдалося його віднайти, розбудити та розпочати майже вчасно другий концерт.

Ви виступали на найрізноманітніших концертних майданчиках світу. Чи є у Вас улюблені, на які б Ви з радістю повернулися ще не один раз?

Кожен зал – особливий, я наприклад люблю зали, де немає оркестрової ями і глядачі перебувають дуже близько від артиста. Мені так простіше із глядачем спілкуватися, бачити його, спускатися до нього та навіть жартувати із ним. Мої найулюбленіші зали – ще попереду, адже у світі ще є стільки майданчиків, де я мрію виступити із своїм шоу!

Мультижанровість – характерна риса творчого стилю Олександра Божика: Вівальді може звучати поряд з AC/DC, а Гріг – з Бez Обмежень. З-поміж багатьох композицій Вашого репертуару (або не з нього) у Вас є топ-3 улюблених твори (пісні)?

Колись я старався виконувати мелодії, які подобаються більшості глядачам. Інколи вони навіть мені не дуже подобалися, але це були дійсно популярні кавери. Останні роки я виконую виключно ту музику, від якої я "шаленію". І дійсно, скрипка унікально звучить як в класиці, так і в сучасній роковій музиці. Завжди з проблемою обираю треки для концерту, бо фізично не виходить все "втиснути", що подобається… Але серед найулюбленіших має звучати Nirvana – Smells Like Teen Spirit, Imagine Dragons – Believer та Coldplay – Fix You.

Олександр Божик – Believer: дивитись відео онлайн

І у продовження попереднього запитання… Так склалося, що у Вас музична сім'я, тому музика напевно вдома звучить часто. Чи любить Ваша маленька донечка слухати, як грає тато і мама? Чи в неї вже якісь власні музичні вподобання?

Донечка не завжди дозволяє нам з дружиною займатися вдома, вона більше хоче, щоб з нею забавлялися, ніж музикували. Тому доводиться шукати час та можливості, щоб робити це тоді, коли вона не чує. Граємо на електричних інструментах в навушниках, граємо почергово, хитруємо. Сама ж донечка віднедавна почала співати дитячі пісеньки, і їй це дуже подобається. Маємо надію, що виросте хороша співачка і буде з нами вже виступати на наших концертах!



Олександр Божик з дружиною Юлією / Пресслужба Олександра Божика

Де і коли в найближчий час шанувальники зможуть побачити і почути гру Олександра Божика наживо? Чи готуєте для них, можливо, якісь сюрпризи?

Уже традиційно ми зробимо декілька концертів для наших найбільших шанувальників. Цього року у зв'язку з карантинними обмеженнями ми дамо концерти там, де у нас завжди аншлаги – 22 лютого у Львові (о 17:30 та 20:00, Театр Заньковецкої) та 8 березня у Тернополі (о 16:00 та 19:00, Палац культури "Березіль").

Сюрпризи будуть, без них – ніяк. Чим будуть ці концерти особливими – це те, що вони будуть дуже позитивними! Адже так бракує в наш час позитиву, гарної музики та хорошого настрою! Також будуть яскраві солісти, танці, багато інтерактивів з глядачами, нові прем'єри та найкрутіші наші кавери. Запрошуємо усіх, хто хоче побачити та почути справжнє драйвове музичне шоу!

Олександр Божик – We Will Rock You: дивитись відео онлайн

Автор: Наталя Мендюк