Ждала инициативы, – Алекс Топольский назвал причины разрыва с победительницей "Холостяка"

"Холостяк" Алекс Топольский впервые подробно рассказал, что стало причиной его разрыва с избранницей и победительницей шоу. Он заявил, что ему не хватило глубоких разговоров с Катей.

После интервью участниц 12 сезона откровенную беседу с журналисткой провел и главный герой "Холостяка" Алекс Топольский. Он поделился как интимными деталями отношений с победительницей проекта, так и рассказал, что помешало им быть вместе.

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Алекс назвал причину расставания с Катей

Бизнесмен подтвердил слова Лозовицкой о том, что они вместе не жили, а в отношениях было около месяца. Алекс заявил, что их отношения якобы вернулись к тому состоянию, в котором были в начале проекта.

Мне показалось, что Катя съехала в 3 эпизода, то есть ждала от меня инициативы, чтобы я отдавал, отдавал, отдавал. Человек сидел и ждал, чтобы все ходили вокруг него. Но я не тот человек, который будет отдавать, не дожидаясь обратной инициативы, когда нет даже нормального глубокого разговора о жизни, а просто что-то поверхностное,

– поделился Топольский.

"Мне становится сразу неинтересно, я гасну. Я уже ничего не чувствую к человеку, и мне кажется, что он тоже ничего не чувствует".

"Холостяк" добавил, что именно из-за отсутствия глубоких разговоров и поверхностности их общения он инициировал разговор. Он признался, что разрыв произошел спокойно, обошлось без слез. Впрочем, Алекс считает, что Катя из-за этого расстроилась.

Зачем Кате был "Холостяк"

, что насчет разрыва у самой Кати Лозовицкой совсем другая версия. Она заявляла, что именно Алекс требовал к себе ухаживаний , внимания и слов увлечения. В то время как он не интересовался жизнью девушки, не дарил ей цветы и отвечал отказом на предложения. Победительница проекта добавляла, что она была инициатором разговора о расставании, а на противоположные слова Алекса отвечала, что зритель может самостоятельно заключить, кто говорит правду.

Алекс подозревает, что проект мог быть для Кати Лозовицкой реализацией амбиций, а не поиском романтических отношений.

"Она выбирала: или "Холостяк", или "Мисс Украина". Это реализация ее амбиций. Она что хотела, то и получила. Кате нужен старший человек, который будет ее любить и хвалить. Я не тот человек и не готов ставить женщину в приоритет своей жизни".

Интервью с Алексом Топольским: смотрите видео онлайн