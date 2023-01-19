Топольский публично задел Мудру в соцсетях, а та резко ответила: "Жалкое зрелище"

После 12-го выпуска шоу "Холостяк" стало известно, что победительницей проекта стала Катя Лозовицкая. Но страсти в соцсетях не утихли, и пока неизвестно, как сложилась жизнь героев после проекта, Алекс и Саша Мудра решили позадираться друг к другу.

Днем ранее Алекс Топольский опубликовал в инстаграм-сторис фото, на которых иронически просит Сашу Мудру не травить на него балийских собак после финала проекта. Также он попросил не оскорблять его выбор и достойно принять поражение.

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Саша, я все понимаю. Обиделась, потому что задел его, и статус безработной теперь сложно будет поддерживать, но всему есть предел! Активизировать свои балийские связи, чтобы со мной так жестко разобраться – это уже перебор! Катю двигать не надо. Это уже не сардельки в рюкзаки бросать, как в детстве. Хоть раз прояви достоинство. Я в тебя верю!

– написал Топольский.

Алекс Топольский публично задел Мудру / Фото из инстаграм-сторис мужчины

Реакция Саши Мудрой

Такие неожиданные обращения к Саше Мудрой изрядно удивили саму девушку, поэтому она впоследствии ответила ему в своих инстаграм-сторисах. Она посмеялась над его уровнем украинского языка, дав совет загрузить новый переводчик, а также она не понимает, что Алекс действительно пытался сказать на своей странице.

Очень жалкая попытка привлечь к себе внимание. Как и все попытки, чтобы возобновить со мной общение. Этого человека я заблокировала повсюду, а он все еще пытается как-то уколоть и напомнить о себе. Это как ты в меня был влюблен, что до сих пор не можешь смириться, что мне на тебя безразлично... Обидно, что за образом принца все это время скрывалась пустота. Жалкое зрелище,

– ответила Саша Мудрая.

В частности, она отказалась показывать подписчикам, что он ей писал после проекта, поскольку считает, что за кадром есть много вещей, которые должны навсегда там остаться. Сейчас она чувствует себя "посреди системы", когда есть реальность и то, что она не может показаться публично.

Саша Мудра ответила на тоску Топольского / Фото с инстаграмма девушки

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