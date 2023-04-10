Алекс Топольский из "Холостяка" впервые показал лицо новой девушки: фото
Источник:Алекс Топольский
Главный герой "Холостяка-12" Алекс Топольский после продолжительной интриги наконец-то показал свою любимую. Познакомилась пара на Бали, где сейчас живет бизнесмен. Алекс уже показывал их свидание, но долгое время скрывал лицо новой девушки и теперь наконец-то показал ее.
Интересно, что с новой избранницей Топольский находится в отношениях более 2,5 месяцев. Ранее он рассказывал, что его 23-летняя девушка – дизайнер, у нее есть собственный бренд женского белья.
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Наконец-то Алекс из "Холостяка-12" после длительной интриги показал, как выглядит его любимая. В Instagram-stories он опубликовал два видео с ней, где можно четко рассмотреть ее лицо. Однако ее имя бизнесмен до сих пор не называет.
Девушка Алекса Топольского / Фото с его инстаграм-сторис
На первом ролике девушка Алекса позирует в мини платье в полный рост. "Какая красота", – подписал видео Топольский.
На другом ролике избранница холостяка красовалась перед камерой, показывая свое лицо. "Обещайте только не украсть ее", – в шутку попросил Топольский.
Девушка Алекса Топольского / Фото с его инстаграм-сторис
Перед этим Топольский заинтриговал новым постом, на котором написал, что покажет лицо любимой. В то же время его сторонники выразили злобу из-за того, что Алекс долго тянет интригу:
- "Боже, это еще не произошло? Уже месяц одно и тоже. Никому уже не интересно".
- "Сколько хайпа, жесть, будто не знать кого показывает".
- "Долго ли та девушка?"
- "Мне уже не интересно!!! Вот чтобы Саша Мудрая была..."
- "Нет мочи уже терпеть эти адские муки, много ожидания".
Интересно, что Алекс ранее рассказывал, что его новая избранница не смущает тот факт, что он участвовал в шоу "Холостяк". "Она умная девушка. Относится так, как к любому моему опыту в прошлом. Ее не смущает это", – сказал Топольский.
Напомним, раньше Екатерина Лозовицкая, которую Алекс Топольский выбрал на проекте "Холостяк", ошеломила правдой о нем. Она обвинила бизнесмена во лжи и вспомнила, как тот звонил ей под хмельком и уговаривал дать ему второй шанс.