Алекс Топольский из "Холостяка" впервые показал лицо новой девушки: фото

Главный герой "Холостяка-12" Алекс Топольский после продолжительной интриги наконец-то показал свою любимую. Познакомилась пара на Бали, где сейчас живет бизнесмен. Алекс уже показывал их свидание, но долгое время скрывал лицо новой девушки и теперь наконец-то показал ее.

Интересно, что с новой избранницей Топольский находится в отношениях более 2,5 месяцев. Ранее он рассказывал, что его 23-летняя девушка – дизайнер, у нее есть собственный бренд женского белья.

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Наконец-то Алекс из "Холостяка-12" после длительной интриги показал, как выглядит его любимая. В Instagram-stories он опубликовал два видео с ней, где можно четко рассмотреть ее лицо. Однако ее имя бизнесмен до сих пор не называет.



Девушка Алекса Топольского / Фото с его инстаграм-сторис

На первом ролике девушка Алекса позирует в мини платье в полный рост. "Какая красота", – подписал видео Топольский.

На другом ролике избранница холостяка красовалась перед камерой, показывая свое лицо. "Обещайте только не украсть ее", – в шутку попросил Топольский.



Девушка Алекса Топольского / Фото с его инстаграм-сторис

Напомним, что недавно Топольский воспроизвел историю знакомства с девушкой. Пара познакомилась в кафе. "Холостяк" снял 3 части видео – детали читайте в статье

Перед этим Топольский заинтриговал новым постом, на котором написал, что покажет лицо любимой. В то же время его сторонники выразили злобу из-за того, что Алекс долго тянет интригу:

"Боже, это еще не произошло? Уже месяц одно и тоже. Никому уже не интересно".

"Сколько хайпа, жесть, будто не знать кого показывает".

"Долго ли та девушка?"

"Мне уже не интересно!!! Вот чтобы Саша Мудрая была..."

"Нет мочи уже терпеть эти адские муки, много ожидания".

Интересно, что Алекс ранее рассказывал, что его новая избранница не смущает тот факт, что он участвовал в шоу "Холостяк". "Она умная девушка. Относится так, как к любому моему опыту в прошлом. Ее не смущает это", – сказал Топольский.

Напомним, раньше Екатерина Лозовицкая, которую Алекс Топольский выбрал на проекте "Холостяк", ошеломила правдой о нем. Она обвинила бизнесмена во лжи и вспомнила, как тот звонил ей под хмельком и уговаривал дать ему второй шанс.