Алекс Топольский из "Холостяка" впервые показал лицо новой девушки: фото

10 апреля 2023, 17:19
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Алекс Топольский

Главный герой "Холостяка-12" Алекс Топольский после продолжительной интриги наконец-то показал свою любимую. Познакомилась пара на Бали, где сейчас живет бизнесмен. Алекс уже показывал их свидание, но долгое время скрывал лицо новой девушки и теперь наконец-то показал ее.

Интересно, что с новой избранницей Топольский находится в отношениях более 2,5 месяцев. Ранее он рассказывал, что его 23-летняя девушка – дизайнер, у нее есть собственный бренд женского белья.

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Наконец-то Алекс из "Холостяка-12" после длительной интриги показал, как выглядит его любимая. В Instagram-stories он опубликовал два видео с ней, где можно четко рассмотреть ее лицо. Однако ее имя бизнесмен до сих пор не называет.


Девушка Алекса Топольского / Фото с его инстаграм-сторис

На первом ролике девушка Алекса позирует в мини платье в полный рост. "Какая красота", – подписал видео Топольский.

На другом ролике избранница холостяка красовалась перед камерой, показывая свое лицо. "Обещайте только не украсть ее", – в шутку попросил Топольский.


Девушка Алекса Топольского / Фото с его инстаграм-сторис

Напомним, что недавно Топольский воспроизвел историю знакомства с девушкой. Пара познакомилась в кафе. "Холостяк" снял 3 части видео – детали читайте в статье.

Перед этим Топольский заинтриговал новым постом, на котором написал, что покажет лицо любимой. В то же время его сторонники выразили злобу из-за того, что Алекс долго тянет интригу:

  • "Боже, это еще не произошло? Уже месяц одно и тоже. Никому уже не интересно".
  • "Сколько хайпа, жесть, будто не знать кого показывает".
  • "Долго ли та девушка?"
  • "Мне уже не интересно!!! Вот чтобы Саша Мудрая была..."
  • "Нет мочи уже терпеть эти адские муки, много ожидания".

Интересно, что Алекс ранее рассказывал, что его новая избранница не смущает тот факт, что он участвовал в шоу "Холостяк". "Она умная девушка. Относится так, как к любому моему опыту в прошлом. Ее не смущает это", – сказал Топольский.

Напомним, раньше Екатерина Лозовицкая, которую Алекс Топольский выбрал на проекте "Холостяк", ошеломила правдой о нем. Она обвинила бизнесмена во лжи и вспомнила, как тот звонил ей под хмельком и уговаривал дать ему второй шанс.

Автор: Марія Бондар