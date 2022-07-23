Алан Бадоев впервые за время войны встретился с дочерью: теплые фото

Украинский режиссер Алан Бадоев отправился в рабочую поездку за границу. Но смог также увидеться с дочерью – впервые за 5 месяцев.

Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев опубликовал новые фото. Он показал теплые фото с дочерью.

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Алан Бадоев увиделся с дочерью

Режиссер впервые за несколько месяцев встретился с дочерью Лолитой от брака с Жанной Бадоевой, умалчивающей войну. Девушка находится в Европе.

Алан Бадоев показал, как проводит время с дочерью. Они ходят в заведения, пьют утренний кофе на улицах города.

Есть такая любовь, что больше похожа на магию… Первая встреча с дочкой. Больше чем просто утро… Дыхание,

– написал Алан Бадоев.

Алан Бадоев с дочерью / Фото из инстаграма Алана Бадоева