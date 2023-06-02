Не верит, что он отец: 83-летний Аль Пачино требует от беременной любимой сделать ДНК-тест

Недавно стало известно, что Аль Пачино, которому уже 83 года, в четвертый раз станет отцом, потому что его любимая беременна. Однако голливудский актер не очень верит, что именно он является отцом будущего ребенка, поэтому требует от своей 29-летней избранницы сделать ДНК-тест.

Оказывается, Аль Пачино не верит, что его девушка беременна от него. Напомним, что любимая актера на 54 года младше его и уже находится на 8 месяце беременности.

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Иностранные СМИ пишут, что Аль Пачино не считает себя отцом этого ребенка. Ведь голливудский актер определенный период имел проблемы со здоровьем, по которым не мог продолжить род. Из-за этого у него и возникли подозрения об измене любимой.

Источник, близкий к Пачино, поделился, что еще два месяца назад он и не подозревал, что его 29-летняя девушка Нур Альфаллах беременна и когда узнал об этом, то был шокирован.

Итак, он требует, чтобы девушка сделала ДНК-тест. Сообщается, что любимая актера согласилась пойти на это, чтобы подтвердили, что это действительно ребенок Аль Пачино.

Интересно, что влюбленные не публикуют общие фото, не появляются вместе на публике. На личной странице девушки в инстаграмме есть только одна фотография, на которой она рядом с мужем.



Нур Альфаллах с Аль Пачино на выставке / Фото с ее инстаграммы

Напомним, что 83-летний актер Аль Пачино находится в отношениях с Нур Альфаллах около года. Ранее она крутила романы с 79-летним солистом The Rolling Stones Миком Джаггером, а также 61-летним американским миллиардером Николасом Берггрюеном.

В то же время Аль Пачино имеет еще троих детей от двух предыдущих женщин:

33-летнюю дочь Джулию-Марию Пачино от преподавательницы актерского мастерства Яны Террант;

двойняшек Антона Джеймса и Оливию Роуз, по 22 года, от актрисы Беверли Д'Анджело.