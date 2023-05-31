83-летний Аль Пачино в четвертый раз станет отцом: кто его любимая и сколько ей лет
Источник:TMZ
Всемирно известный американский актер Аль Пачино готовится в четвертый раз стать отцом. Возлюбленная мужчины, которая на 54 года младше его, находится на 8 месяце беременности.
О романе Аль Пачино и 29-летней Нур Альфаллы стало известно в апреле 2022 года. Тогда их заметили вместе за романтическим ужином в одном из ресторанов.
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Как стало известно, девушка находится на 8 месяце беременности. Уже летом она подарит любимому ребенка, который для звезды "Крестного отца" будет четвертым. А вот для Нур ребенок от 83-летнего Аль Пачино станет первенцем.
Отметим, что влюбленные не публикуют общие фото, не появляются вместе на публике. На личной странице девушки в инстаграмме есть только одна фотография, на которой она рядом с мужчиной.
Напомним, Аль Пачино имеет еще троих детей:
- 33-летнюю дочь Джулию Марию Пачино от преподавательницы актерского мастерства Яны Террант;
- 22-летних двойняшек Антона Джеймса и Оливию Роуз от актрисы Беверли Д'Анджело.
Звезды, недавно ставшие родителями
- 19 апреля украинская певица Светлана Тарабарова третий раз стала мамой. Артистка родила дочь, которую назвала Полиной.
- Дочь голливудского актера Алека Болдвина, Айрленд Болдвин впервые стала мамой в мае. Она родила дочь Голланд.
- А у актера Роберта Де Ниро в 79 лет родился седьмой ребенок. Однако пока мужчина не рассекречивает имя и пол малыша.