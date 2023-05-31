83-летний Аль Пачино в четвертый раз станет отцом: кто его любимая и сколько ей лет

Всемирно известный американский актер Аль Пачино готовится в четвертый раз стать отцом. Возлюбленная мужчины, которая на 54 года младше его, находится на 8 месяце беременности.

О романе Аль Пачино и 29-летней Нур Альфаллы стало известно в апреле 2022 года. Тогда их заметили вместе за романтическим ужином в одном из ресторанов.

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