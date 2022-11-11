Актриса Валерия Ходос догадывается, почему дочь Сумской Паперная молча сидит в России

Украинская актриса Валерия Ходос высказалась о коллегах, оставшихся в России – старшей дочери Сумской Антонине Паперной и Галине Безрук. Она думает, что те не поддержали Родину, потому что боятся пойти против мужей-россиян.

35-летняя Валерия Ходос утверждает, что у Антонины Паперной и Галины Безрук был и до сих пор есть шанс выехать из России, где они якобы боятся попасть в немилость Кремля за позицию относительно войны. На ее взгляд, актрисы молчат и сидят там, потому что замужем за россиянами – Владимиром Ягличем и Артемом Алексеевым. Так, предать Украину им легче, чем уйти от мужей.

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Почему дочь Сумской не выехала из России

Я могу предположить, что это женщины, не имеющие влияния, своей позиции в семье. Возможно, они боятся потерять мужа, сказав: "Нет! Я не хочу жить стране, которая напала". Возможно, они боятся, не чувствуют силу правоты, потому что быть женщиной с ребенком... Пожалуй, это те женщины, которые поступают так, как говорят мужчины,

– высказалась Валерия Ходос.

Поэтому она считает, что таким, как Паперная и Безрук, нужно запретить въезд и отобрать гражданство, ведь люди, за налоги которых покупают ракеты, не могут называться украинцами.

"Они сделали свой выбор. У нас своя позиция, они показали свою позицию. Это их выбор. Я точно не воспринимаю это нормально, я точно осуждаю это. Их не должно тут быть. Они решили быть там, платить налоги. Эти налоги идут на ракеты, которые стоят миллионы, которые разбивают наши дома и убивают людей", – разъяснила актриса.

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Что известно о позиции Паперной и Безрук