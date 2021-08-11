Актриса Кристина Риччи второй раз станет мамой: фото

41-летняя актриса Кристина Риччи сообщила замечательную новость. Она призналась миру, что беременна во второй раз. Звезда опубликовала снимок УЗИ, где показала малыша.

Кристина Риччи беременна во второй раз

Американская актриса и звезда "Семейки Адамс" Кристина Риччи объявила, что скоро станет мамой во второй раз. Она поделилась новостью на личной странице в инстаграме.

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Жизнь продолжает становиться лучше,

– написала знаменитость.

Кристина Риччи опубликовала фото с УЗИ, на котором показала головку малыша. Пока она не предала огласке пол ребенка.

Отцом ребенка стал парикмахер Марк Хэмптон, с которым Кристина Риччи недавно закрутила роман. Он также опубликовал фото ребенка в своем блоге.

Первый ребенок Кристины Риччи