Актриса Кристина Риччи второй раз станет мамой: фото
11 августа 2021 , 09:22Читати новину українською
Источник:инстаграм Кристины Риччи
41-летняя актриса Кристина Риччи сообщила замечательную новость. Она призналась миру, что беременна во второй раз. Звезда опубликовала снимок УЗИ, где показала малыша.
Кристина Риччи беременна во второй раз
Американская актриса и звезда "Семейки Адамс" Кристина Риччи объявила, что скоро станет мамой во второй раз. Она поделилась новостью на личной странице в инстаграме.
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Жизнь продолжает становиться лучше,
– написала знаменитость.
Кристина Риччи опубликовала фото с УЗИ, на котором показала головку малыша. Пока она не предала огласке пол ребенка.
Отцом ребенка стал парикмахер Марк Хэмптон, с которым Кристина Риччи недавно закрутила роман. Он также опубликовал фото ребенка в своем блоге.
Первый ребенок Кристины Риччи
- Отметим, что актриса уже воспитывает 7-летнего сына Фредди от первого мужа Джеймса Хеердегена. Пара поженилась в 2013 году, а развелась в 2020 году с громким скандалом.
- Кристина Риччи обвинила своего бывшего мужа в домашнем насилии. По ее словам, Джеймс стал вести себя странно в конце 2019 года, когда избил и плюнул на нее. После этого звезда подала на развод.
- Пандемия коронавируса замедлила возможность расторгнуть брак, поэтому пара жила вместе. В июне 2020 года Хеердеген якобы напал на жену дважды, бил ее и нанес порезы на тело. За всем наблюдал сын Фредди.
- Сначала Кристина Риччи добилась решения, согласно которому Джеймс Хеердеген не мог подходить близко к ней и сыну. Однако впоследствии суд решил, что Фредди будет жить с мамой, но отец имеет право на его посещение.