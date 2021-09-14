Актриса Кейт Хадсон обручилась с бойфрендом: романтическое фото

42-летняя американская актриса Кейт Хадсон во второй раз выходит замуж. Она заручилась с 35-летним бойфрендом Дэнни Фудзикавой. Пара уже воспитывает дочь.

Кейт Хадсон выходит замуж

Начало осени 2021 года богато на счастливые новости от знаменитостей. Американская актриса Кейт Хадсон также поделилась радостной вестью.

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Звезда объявила о помолвке с бойфрендом Дэнни Фудзикавой. Она опубликовала романтическое совместное фото, которое сделала на вершине горы.

Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава позировали в обнимку и с улыбками. Актриса положила руку с обручальным кольцом на грудь бойфренда, продемонстрировав украшение.

Поехали,

– лаконично написала Хадсон под фото.



Кейт Хадсон обручилась с Дэнни Фудзикавой / Фото с инстаграма звезды

Что известно об отношениях Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикавы

Пара долго была в дружеских отношениях, однако они плавно перешли в романтические примерно в конце 2016 года.

В гражданском браке у Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикавы родилась совместная дочь – Рени. В октябре ей исполнится уже 3 года.



Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава / Фото с инстаграма звезды

Отметим, что Хадсон женится во второй раз. Перед этим она состояла в браке с музыкантом Крисом Робинсоном. В этих отношениях звезда стала мамой сына Райдера, а также родила второго сына от другого мужчины – Мэтью Беллана.

Денни Фудзикава – бывший солист и гитарист группы Chief. Впоследствии он основал студию звукозаписи – Lightwave Records.