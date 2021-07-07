Адвокат Бритни Спирс подал в отставку после скандала с опекунством отца

Адвокат Сэм Ингхем с 2008 года работал представителем Бритни Спирс в деле опекунства ее отца. Но после недавнего скандала с заявлениями Бритни о притеснениях отца он подал в отставку. Вероятно, его репутация осталась под сомнением.

О выходе из громкого дела, на котором Сэм Ингхем заработал немалое состояние, говорится в документах, поступивших в суд Лос-Анджелеса. Мужчину неоднократно обвиняли в чрезмерной лояльности к отцу артистки и недостаточной защите звезды по делу.

К слову Бритни Спирс завершает карьеру: концертный менеджер заявил, что слагает обязанности

Известно, что адвокат Бритни брал за свои услуги почти 500 долларов в час. Поэтому можно только представить, какие миллионы заработал человек за 13 лет ведения дела. В СМИ добавляют, что Бритни Спирс не имела возможности избрать все это время другого адвоката из-за опекунства отца и решения суда.

Зато Бритни в суде 23 июня вспомнила, что Ингхем часто просил ее "держать язык за зубами" и не говорить на слушаниях много важных вещей. Также адвокат якобы обманывал ее и ни разу не говорил ей, что она может подать прошение о прекращении опеки своего отца. Впрочем, Сэм Ингхем утверждает, что неоднократно предлагал своей клиентке различные варианты по решению вопроса опекунства, в частности о его прекращении.

Кроме него, в деле прекратила участвовать юридическая компания Loeb & Loeb. Оба решения об отстранении адвоката и компании должен утвердить суд. И только после этого у певицы появится новый адвокат.

Что известно о деле Бритни Спирс с опекунством