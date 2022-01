Адель стала католическим священником в новом клипе Oh My God: провокационное видео

20:14

Британская певица Адель несколько месяцев готовила к выходу новый клип на песню Oh My God, которая вошла в ее четвертый альбом "30". Первый за 6 лет клип Easy On Me просмотрели более 45 миллионов раз на ютубе, поэтому стоит ожидать подобный успех и с этим видео.