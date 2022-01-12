Адель стала католическим священником в новом клипе Oh My God: провокационное видео

Британская певица Адель несколько месяцев готовила к выходу новый клип на песню Oh My God, которая вошла в ее четвертый альбом "30". Первый за 6 лет клип Easy On Me просмотрели более 45 миллионов раз на ютубе, поэтому стоит ожидать подобный успех и с этим видео.

Новый клип 33-летней артистки Oh My God увидел свет 12 января. Адель на протяжении последней недели подогревала воображение слушателей выходом нового ролика, опубликовав тизер и кадр со съемок.

К слову Она вернулась: Адель выпустила первую песню за 6 лет – Easy On Me

Известно, что композиция Oh My God стала пятым синглом с четвертого альбома певицы "30", релиз которого состоялся 19 ноября. Всего в альбом вошли 12 песен. Песню Oh My God в жанре ритм-энд-блюза написали Адель и ее продюсер Грег Курстин.

В новом видеоклипе Адель предстала в нескольких образах, один из которых стал особенно провокационным. Женщина надела поверх гламурного платья накидку, которую носят католические священнослужители. Ее образ подчеркнули пышной гладкой прической.



Адель в провокационном образе в клипе / Скриншот с видео

Также звезда надела в начале клипа черное платье с прозрачной накидкой "в горшек", а завершается клип образу Евы, где женщина в роскошном красном платье Вивьен Вествуд, которую мы уже видели ранее, кусает "запретный плод" – яблоко, и уходит из студии.

Адель – Oh My God: смотреть видео онлайн