Адель стала католицьким священником у новому кліпі Oh My God: провокативне відео

Британська співачка Адель кілька місяців готувала до виходу новий кліп на пісню Oh My God, яка увійшла в її четвертий альбом "30". Перший за 6 років кліп Easy On Me переглянули понад 45 мільйонів разів на ютубі, тому варто очікувати на подібний успіх і з цим відео.

Новий кліп 33-річної артистки Oh My God побачив світ 12 січня. Адель впродовж останнього тижня підігрівала уяву слухачів виходом нового ролику, публікувавши тизер і кадр зі зйомок.

До слова Вона повернулась: Адель випустила першу пісню за 6 років – Easy On Me

Відомо, що композиція Oh My God стала п'ятим синглом із четвертого альбому співачки "30", реліз якого відбувся 19 листопада. Загалом в альбом увійшли 12 пісень. Пісню Oh My God у жанрі ритм-енд-блюзу написали Адель та її продюсер Грег Курстін.

У новому відеокліпі Адель постала у кількох образах, один з яких став особливо провокаційним. Жінка одягнула поверх гламурної сукні накидку, яку носять католицькі священнослужителі. Її образ підкреслили пишною гладкою зачіскою.



Адель у провокаційному образі в кліпі / Скриншот з відео

Також зірка одягнула на початку кліпу чорну сукню з прозорою накидкою "у горох", а завершується кліп образом Єви, де жінка в розкішній червоній сукні Вів'єн Вествуд, яку ми вже бачили раніше, кусає "заборонений плід" – яблуко, та йде геть зі студії.

Адель – Oh My God: дивитись відео онлайн