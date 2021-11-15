Адель успела примириться с отцом перед его смертью: как это было

Отец Адель Марк Эванс ушел из семьи, когда ей было всего два года. Девочка росла без его внимания и поддержки, закалив свой характер. Она очень обижалась на папу, однако сумела примириться с ним незадолго до его смерти.

Марк Эванс умер в мае этого года после 8-летней борьбы с раком кишечника. Тяжелая болезнь сблизила его со звездной дочкой. Однако Адель до сих пор считает, что самая большая рана в ее жизни – "абсолютное отсутствие папы".

Не пропустите Адель до сих пор стыдно за развод с мужем

По словам певицы, то, что она не имела модели счастливой семьи, повлияло на все ее отношения с мужчинами. В свои 33 года она лишь учится доверять людям.

Я не надеялась ни на кого, потому что научилась этому из-за отсутствия своего отца. Из-за него я не до конца понимаю, что такое быть влюбленной, быть в любящих отношениях с кем-то,

– поделилась Адель.

Ей удалось отпустить обиду и примириться с отцом всего за три года до его смерти. Так, артистка ознакомила Марка Эванса со своим творчеством, ведь он слушал только ее первую песню Hometown Glory. Эту композицию Адель написала в 16. Мужчине якобы было "слишком больно" слушать музыку дочери.

Всего за месяц до смерти отца звезда успела показать ему свой новый альбом "30", в который вошла песня Easy On Me.

"Я заставила его слушать, и мы оба заплакали... Его любимые песни были моими любимыми. Он гордился мной", – призналась Адель.

, по словам певицы, Марк Эванс раскаялся за алкоголизм и за то, что ушел из семьи. Поэтому его простила и дочь, и экс-жена Пенни Эдкинс. Пожилая женщина даже ухаживала за ним до конца его дней.