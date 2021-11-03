Адель показала фрагмент с частного концерта, на котором был экс-муж с сыном: видео

Британская певица Адель возвращается на большую сцену после долгих лет перерыва, и уже успела дать концерт для 300 гостей в Лос-Анджелесе. Мероприятие состоялось под открытым небом на Голливудских холмах. В сети появился фрагмент, как звезда поет перед гостями.

Возвращение невероятной Адель на большую сцену поразило немало меломанов, а ее первый за 6 лет видеоклип на песню Easy On Me уже просмотрели 135 миллионов раз! Изюминкой ее возвращения стал частный концерт для "избранных", где собрались близкие друзья артистки, ее бывший муж Саймон Коннеки и 9-летний сын Анджело.

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Среди гостей на концерте в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе также были Дрейк, Крис Дженнер, Эллен Дедженерес и жена Порша де Росси, Лиззо, Джеймс Корден, Сара Полсон, Гордон Рамзи и Гэйл Кинг. Ведущей события стала легендарная Опра Уинфри, которая также записала с ней откровенное интервью, премьера которого состоится 14 ноября на канале CBS вместе с шоу Adele One Night Only.

Перед звездными гостями и родными Адель спела 4 композиции – одну новую Easy On Me и 3 из предыдущих альбомов. Звезда была одета в роскошное черное платье от Schiaparelli. Видеоролик-трейлер с фрагментом новой песни содержит титры "Вы приглашены на незабываемый концерт", поэтому фанаты пребывают в сладостном ожидании, чтобы увидеть это воочию.

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