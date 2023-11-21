Адель наконец-то подтвердила, что второй раз вышла замуж: кто стал ее избранником

Знаменитая певица Адель подтвердила, что вышла замуж во второй раз. Звезда не скрывает, что состоит в браке со спортивным агентом, Ричем Полом.

Британская артистка Адель не скрывала, что не прочь выйти замуж во второй раз. На днях знаменитость призналась, что ее планы действительно осуществились.

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Адель вышла замуж

Певица посетила комедийное шоу своего друга Алана Карра. Шоумен спросил у зала, есть ли среди зрителей недавно женившиеся. Неожиданно Адель крикнула, что это она.

Сегодня я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе и Адель была в зале. Алан спросил толпу, есть ли кто-нибудь, кто недавно женился, и Адель воскликнула: "Я",

– рассказал зритель.

По мнению другого зрителя, Адель и Алан близки друзья. Потому она не скрыла этот факт, хотя в зале были и другие люди.



Адель с мужем / Фото из инстаграма Адель

Что известно об отношениях Адель и Рича Пола

Певица Адель и спортивный агент Рич Пол познакомились на вечеринке в 2021. Парень показался звезде веселым и умным. Адель покорило то, что он не чувствовал себя дискомфортно из-за ее публичности.

В середине сентября состоялся первый официальный выход Адель и Рича Пола как пары. Они прибыли на свадьбу игрока NBA Энтони Дэвиса и его возлюбленной Марлен. Впоследствии Адель опубликовала первое фото с любимым, официально подтвердив отношения.

Адель зажгла кольцо от любимого еще два года назад, а также в этом году на одном из концертов. Пара не подтверждала, но и не опровергала слухи о помолвке. "Вы можете говорить все, что угодно. Я не тот тип человека, который выставляет личную жизнь. Это не для СМИ", – сказал Рич Пол.

, впервые Адель вышла замуж в 2016 году бизнесменом Саймоном Конецким. Через 3 года они объявили о разводе, а через 2 завершился длительный бракоразрывный процесс. Адель воспитывает сына от бывшего мужа.